Pusca de vanatoare a lui Ceausescu, adjudecata la 32.500 de euro

Arma Holland&Holland, decorata cu aur, a fost fabricata la comanda sefului Legatiei Regale a Romaniei la Tirana. Pusca de vanatoare a fost pusa in vanzare la pretul de 12.000 de euro.Cel mai bine vandut lot al sesiunii a fost o masina de criptat "Enigma", folosita de armata germana in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial si achizitionata de la un targ de vechituri cu doar 100 de euro. Masina de criptat, un model 1941, a fost cumparata in licitatie la pretul de 45.000 de euro.Licitatia a avut vanzari totale de peste 133.000 de euro. Intre loturile cumparate la sume ridicate s-au mai numarat: o Katana, realizata de maestrul Morikiyo in perioada Muromachi (1558) si insotita de certificat NBTHK, la 9.000 de euro; un stilet din perioada regelui Carol II, cu cifrul regelui Carol II, la 650 de euro; o sabie de parada de marina, purtand cifrul regelui Carol I, si o sabie de parada de aviatie, purtand cifrul regelui Carol II, fiecare la 1.400 de euro; o sabie de parada, purtand cifrul regelui Mihai I, la 600 de euro; o spada de diplomat rus din perioada tarului Alexandru II, la 2.750 de euro.