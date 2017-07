Vrancea: Un bust, cel mai probabil din bronz, care il reprezinta pe Vintila I.C. Bratianu a fost descoperit in urma unor sapaturi din curtea unei scoli

Sapaturile realizate la reteaua de utilitati din curtea unei scoli din Vrancea au dezvaluit o sculptura, cel mai probabil din bronz, care il reprezinta pe Vintila I.C. Bratianu, prim-ministru al Romaniei in perioada 1927-1928 in urma unor sapaturi la reteaua de utilitati facute in curtea scolii primare din Cotesti, relateaza News.ro.





"La sesizarea Primariei comunei Cotesti, specialistii Directiei Judetene pentru Cultura Vrancea, impreuna cu reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea, s-au deplasat la sediul institutiei locale, in scopul verificarii unei sesizari privind descoperirea unei sculpturi, tip bust. Sculptura a fost descoperita in urma unor sapaturi pentru reteaua de utilitati in curtea scolii primare din Cotesti-Odobasca si a fost preluata in custodie de Primaria Cotesti. Bustul, cel mai probabil din bronz, este intr-o stare de conservare buna, cu exceptia unor deteriorari in zona fetei. Inscriptiile aflate pe bust arata ca acesta a fost creat de catre sculptorul Oscar Han, autorul statuii Victoriei de la Tisita, monument inscris in Lista Monumentelor Istorice", a declarat, miercuri, directorul Directiei Judetene pentru Cultura Vrancea, Victor Traian Negulescu.





Potrivit acestuia, un expert care a realizat o prima verificare a bustului a afirmat ca scuptura il reprezinta pe Vintila I. C. Bratianu, prim-ministru al Romaniei in perioada 1927-1928.





"La initiativa Primariei Cotesti, un expert a realizat o verificare initiala a bustului, care il reprezinta, in opinia acestuia, pe Vintila I. C. Bratianu, prim-ministru al Romaniei in perioada 1927-1928. In functie de rezultatul evaluarii, care va stabili autenticitatea si valoarea bunului cultural, Directia Judeteana pentru Cultura Vrancea va declansa procedura de clasare a bustului in Patrimoniul cultural national mobil", a mai declarat Negulescu.





Conform sursei citate, Primaria Cotesti si-a aratat intentia ca, dupa incheierea procedurilor de evaluare, sa asigure restaurarea bunului si ridicarea unui soclu in comuna Cotesti.