Giliola Motoi, actrita la Teatrul National din Bucuresti, a murit la varsta de 47 de ani

"Familia teatrului este mai saraca, noi suntem mai singuri si mai tristi. A fost Veronica Micle, a fost Mita Protopopescu, Filomela sau Coralia, insa pentru noi toti a fost si va fi Giliola Motoi, o actrita de o mare sensibilitate si cu un farmec aparte, ale carei interpretari vor ramane vii multa vreme de-acum inainte. Noi, cu siguranta, nu o vom uita!", potrivit unui anunt al colegilor actritei publicat pe pagina de Facebook a TNB.Slujba de inmormantare va avea loc la Biserica Sf. Maria, luni, 10 iulie, de la ora 11.00, iar inmormantarea va avea loc la Cimitirul Sfanta Vineri, in aceeasi zi, de la ora 12.00.Giliola Motoi s-a nascut pe 26.08. 1969, la Braila. A fost casatorita cu actorul George Motoi, care a murit in 2015.A absolvit Academia de Arte Luceafarul, Bucuresti, 1996, clasa profesorului George Motoi.In perioada 1988-1996 a jucat mai multe roluri la Teatrul Maria Filotti din Braila.La TNB, Giliola Motoi a jucat in spectacolele "Spitalul special" de Iosif Naghiu, regia Stefan Iordanescu, 2010, "Ultima ora" de Mihail Sebastian, regia Anca Ovanez Dorosenco (din 2007), "Patimile Sf. Tommaso d`Aquino", dupa Alex Mihai Stoenescu, regia Grigore Gonta, 2005, "Coada", de Paul Everac, regia Paul Everac, 2004, "Cinci femei in tranzitie", de Rodica Popescu Bitanescu, 2003, "Dulcea mea doamna, Eminul meu iubit", adaptarea si regia George Motoi, 2002, "Mofturi la Union", dupa I.L. Caragiale, regia Gelu Colceag, 2001, "Omul din La Mancha¬ de Dale Wasserman, regia Ion Cojar, 2000, "Generatia de sacrificiu" de I. Valjan, regia Dinu Cernescu, 1999, "Regele si cadavrul" de Vlad Zografi, regia Andreea Vulpe, 1999, "Naluca" de Fanus Neagu si Lucian Chisu, in regia lui Dan Micu, 1998, "Macbett" de Eugene Ionesco, regia Beatrice Bleont, 1996.Giliola Motoi a primit Premiul National de Interpretare "Elvira Godeanu¬, acordat de Asociatia Umoristilor din Romania (A.U.R), pentru rolul Magda Minu din piesa "Ultima ora", de Mihail Sebastian, Teatrul National Bucuresti, 1996.