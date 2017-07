Romanii stau, in medie, peste 5 ore pe zi in fata televizorului, cu doua ore mai mult decat media mondiala, iar cel mai adesea se uita la stiri

Unul din 10 romani stau peste 8 ore pe zi in fata televizorului, iar Romania depaseste media de consum la nivel mondial, care este de de trei ore, cu peste doua ore, arata rezultatele studiului "Indicele consumului de televiziune in Romania 2017 - TVCI Romania 2017" pentru piata locala, prezentat joi, relateaza News.ro. Stirile sunt principalul tip de continut consumat (77%, fata de 81%, anul trecut), urmat indeaproape de divertisment, cu 76%.





"S-au confirmat rezultatele din anii trecuti. Romanii consuma foarte multa televiziune. La nivel mondial, media de consum e de aproximativ 3 ore pe zi, in Romania ea depaseste 5 ore. Suntem dependenti de televiziune. In continuare, suntem dependenti de televiziunea lineara, mai mult de 17% dintre gospodarii au 4 televizioare in casa, iar 47% dintre respondenti detin televizioare cu tub", a spus joi Mihai Ursoi, Country Manager SES Astra Romania, Bulgaria si Republica Moldova.

Aproximativ jumatate dintre cei intervievati petrec 2 - 3 ore in fata televizorului in fiecare zi, aproape 1 din 5 petrece intre 4 si 6 ore zilnic in fata televizorului. Unul din zece spune ca sta la televizor peste 8 ore pe zi.





O treime dintre gospodariile care platesc servicii de televiziune au televizoare cu ecran plat, in timp ce aproape jumatate (44%) dintre acestea detin un Smart TV.





Conform celui mai nou raport al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, numarul de gospodarii care platesc servicii de televiziune in Romania a ajuns la 7,3 milioane la finalul anului trecut.





Dintre respondenti, 32% considera ca exista un singur furnizor de televiziune. "Este frapant. De trei ani la rand ni se confirma ca o treime dintre romani considera ca au o singura optiune, cand este absolut evident ca sunt mai multe", a mai afirmat Ursoi.





Studiul arata ca doar 1 din 5 romani isi alege operatorul de televiziune in functie de pret. Acelasi procent de populatie alege serviciul de furnizare TV in functie de calitatea acestuia si facilitati cum ar fi canale exclusive sau oferte speciale.

Dintre participantii la studiu, 72% considera importanta tehnologia High Definition cand isi cumpara un televizor nou sau cand vor sa isi schimba furnizorul de televiziune - cu aproape 20% mai mult fata de anul 2016.





In plus, 60% dintre consumatori sunt dispusi sa plateasca suplimentar (22 de lei) pentru cinci canale HD - cu peste 54% mai mult fata de anul trecut.





In ceea ce priveste tipul de continut HD consumat, 68% dintre romani declara ca prefera canalele documentare, 63% prefera divertismentul si aproximativ 1 din 2 prefera sportul.





"Unul din 3 romani este abonat la servicii de televiziune prin satelit, intr-o tara unde penetrarea televiziunii cu plata depaseste 97%. Calitatea foarte buna a imaginii si sunetului fac din satelit prima alegere a pasionatilor de sport, documentare si filme", a adaugat Ursoi.