Prostii Europei. Cum se sinucid civilizatiile

​Recomandare de lectura

Prostii Europei incepe cu o insulta, pe coperta, si continua, intre coperte, cu apararea celor insultati. Cartea lui Traian Ungureanu masoara critic indepartarea elitelor de omul de rand si de intelesul democratiei europene.



Semnele rau prevestitoare adunate in aceasta carte sunt o colectie de anomalii derutante pe care ne-am obisnuit sa o numim actualitate. In Occident, toleranta fata de intoleranta terorismului, migratia nelimitata si suferinta gandirii sub apasarea unui nou dogmatism. In Romania, dispretul politic plenar pentru lege, dar si naivitatea fata de adevarata istorie din care au crescut problemele caracterului national.

In Vest si in Est, slabita de conformism, aroganta si ignoranta, civilizatia europeana pierde teren. Cultura si convingerile care dadeau stralucirea lumii europene se clatina. Clasa conducatoare gaseste democratia neconvenabila. Un nou model de viata si gandire neaga vehement traditiile istorice in care am trait pana de curand.



Fara adevar, dezbatere si valori, degradarea lumii europene poate deveni ireversibila. Cartea lui Traian Ungureanu vorbeste fara compromisuri despre ratacirile imbietoare care risca sa ne devina destin.