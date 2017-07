Spectacolul "Dureri fantoma", productie a Teatrului de Arta din Bucuresti, a castigat Marele Premiu la Festivalul International de Teatru "Kolyada-Plays" din Rusia

Galerie foto din spectacol:

"Ca in fiecare an, nivelul artistic al productiilor a fost foarte ridicat. Marele Premiu pentru Cel mai bun spectacol a fost acordat productiei romanesti Dureri fantoma, pe textul lui Vasili Sigarev", a declarat vineri, pentru presa rusa, Nikolai Kolyada, dramaturg, regizor si director artistic al Kolyada Theater, organizatorul festivalului.Spectacolul Dureri fantoma a concurat cu 37 de spectacole din 6 tari - Rusia, Ungaria, Romania, Kazahstan, Macedonia si Serbia - si 31 de orase. A fost cel mai mare numar de spectacole aflate in competitie, din istoria festivalului, dupa cum declara organizatorii. Reprezentatia s-a jucat cu sala plina si s-a incheiat in frenezia a peste cinci minute de aplauze din partea publicului.Festivalul International de Teatru "Kolyada-Plays" s-a aflat, anul acesta, la a 11-a editie, iar in concurs au participat spectacole pe texte ale unor tineri dramaturgi contemporani din Urali, studenti sau absolventi ai dramaturgului Nikolai Kolyada, ori castigatori ai Concursului International de Dramaturgie "Eurasia".Festivalul s-a desfasurat pe durata a 11 zile (20 - 30 iunie) si a fost o adevarata sarbatoare a teatrului.In afara de reprezentatiile din competitie, in festival au mai fost sustinute lecturi, spectacole experimentale, prezentari si sedinte de creatie. Conform declaratiilor organizatorilor, festivalul a insumat un numar de peste 6.400 de spectatori."Festivalul Kolyada-Plays nu celebreaza doar dramaturgia contemporana din Urali ci ajuta teatrele mici sa isi sustina spectacolele in orase mari, pentru a intra in contact cu publicul marilor teatre", a mai declarat Nikolai Kolyada."Dincolo de bucuria greu de descris in cuvinte, Marele Premiu - 'Cel mai bun spectacol' la Festivalul Kolyada-Plays din Rusia este, pentru noi, o reala recunoastere. O recunoastere a muncii si talentului echipei artistice si tehnice, o recunoastere a calitatii muncii noastre, ca teatru independent. Sa nu uitam ca este un premiu castigat cu o piesa ruseasca, la rusi acasa, in patria dramaturgului Vasili Sigarev. Speram ca victoria aceasta sa fie inca un pas (unul important) in schimbarea, incetul cu incetul, in Romania, la nivelul tuturor forurilor, a prejudecatilor legate de miscarea teatrala independenta. Schimbare care sa se concretizeze in recunoasterea si sustinerea teatrului independent, incepand de la legislatie." - George Constantinescu, actor, fondator si director al Teatrului de Arta Bucuresti.