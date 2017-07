VIDEO Trailer Ultimul sezon din Game of Thrones va avea episoade cu o durata specifica unui lungmetraj/ Sezonul 7 va avea premiera pe 16 iulie

Game of Thrones

Episoadele din ultimul sezon "ar putea sa se inscrie in intervalul de durata de peste 80 de minute, specific lungmetrajelor", a declarat Paula Fairfield la Con of Thrones, o conventie a fanilor Game of Thrones.De asemenea, Farfield a mai anuntat ca sezonul sapte, care va avea premiera pe 16 iulie la HBO, se va incheia cu un episod care sta la baza modelului dupa care va fi realizat sezonul final, cu o durata de peste 80 de minute.Sezonul sapte va avea sapte episoade.