Festivalul international de teatru de strada incepe in weekend, in Bucuresti: Artisti pe catalige, acrobati pe cabluri elastice, creaturi cyborg

Festivalul international de teatru de strada B-FIT in the Street! va incepe sambata si va cuprinde spectacole nocturne cu artisti pe catalige si acrobati, parada cu insecte cyborg gigant, libelule, furnici si albine, spectacol de lumina si teatru urban, un show tridimensional jucat la 80 de metri in aer cu dansatori acrobati si un spectacol cu trupa Sky Dance, care acompaniaza concertele lui David Guetta din Ibiza.





Festivalul, aflat la a noua editie, este organizat de Primaria Capitalei prin Arcub si se va desfasura in cinci weekenduri consecutive.





"Primul dintr-o serie de cinci weekend-uri cu spectacole de teatru de strada, weekend-ul 1 - 2 iulie anunta o editie eclectica B-FIT in the Street! 2017 cu show-uri itinerante pentru familii, numere de acrobatie pentru amatorii de senzatii tari si productii la scara mare, care promit sa lase publicul cu respiratia taiata", spune municipalitatea, potrivit News.ro..





B-FIT in the Street! va incepe sambata, la ora 19.00, in Parcul Unirii, unde vor fi prezenti artisti pe catalige si acrobati din Italia, artisti costumati ca personaje venetiene de secol XVII de la Incanti Barocchi sau cu costume de fluture ale artistilor Farfalle in Danza. De asemenea, un acrobat va urca la cinci metri inaltime, in varful unui stalp sustinut in pozitie verticala de patru cabluri tinute de public.









La ora 20.00, artistii din Piata Unirii vor pleca intr-o parada pe bulevardul Unirii spre Piata Constitutiei si li se vor alatura insecte cyborg gigant din spectacolul francez Microcosmos si libelule, furnici si albine de la Teatrul Masca din spectacolul Invazia.





"Incepand cu ora 21:00, ultima parte a zilei este rezervata spectacolelor nocturne de proportii din Piata Constitutiei. Odata cu lasarea serii, spectacolul francez Microcosmos se transforma intr-un spectacol de lumina in care creaturile pe jumatate mecanice, pe jumatate organice isi aprind, intr-o multitudine de culori, aripile, ochii si picioarele gigantice, de care sunt atarnati acrobati care canta la vioara", anunta municipalitatea.





Productiile Osa Show - SONICS si Carillon 3.1 vor avea o singura reprezentatie in cadrul editiei din acest an a festivalului. Astfel, artistii de la Osa vor face acrobatii aeriene cu dans, muzica si light design, iar artistii din spectacolul Carillon 3.1, un spectacol de teatru urban jucat in 200 de orase din peste 30 de tari din patru continente, vor face un show tridimensional la 80 de metri inaltime.





Duminica, festivalul se va desfasura in patru zone din Bucuresti, in Piata Universitatii, Calea Victoriei, Parcul Kretulescu si Piateta Odeon.





Astfel, intre orele 19.00 si 22:40, bucurestenii ii pot revedea pe artistii spectacolelor Farfalle in Danza, Incanti Barocchi, Mascota si Mistral, dar si alte reprezentantii ai Teatrului Masca si jonglerii cu focul ale trupei autohtone Flamestorm. De asemenea, Sky Dance, renumit pentru reprezentatiile care acompaniaza concertele lui David Guetta din Ibiza, va tine un spectacol in premiera in Romania.





Festivalul va continua si weekendul urmator cu numere de magie, concerte la tobe, acrobatii pe calcane si spectacole nocturne.





Brigada Rutiera informeaza ca sambata, intre 20.00 si 21.00, traficul va fi restrictionat pe bulevardul Unirii, intre Piata Constitutiei si bulevardul I. C. Bratianu pe ambele sensuri si pe strazile care acced in acest tronson.





Politistii recomanda rutele ocolitoare Calea 13 Septembrie - Bd.Libertatii - Bd. Natiunile Unite - Splaiul independentei - Piata Unirii, Calea 13 Septembrie - Str. Izvor - Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu - Splaiul Independentei - Bd. I.C. Bratianu sau Bd. Unirii - Bd. I.C. Bratianu - Splaiul Independentei - Pod B.P. Hasdeu - Str. B.P. Hasdeu - Str. Izvor.