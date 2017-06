La multi ai tututor celor care-si serbeaza onomastica

Sfintii Apostoli Petru si Pavel sunt sarbatoriti impreuna in 29 iunie. Biserica a hotarat ca acesti doi mari Apostoli sa fie cinstiti in aceeasi zi deoarece in aceeasi zi si in acelasi an au patimit moarte de martiri la Roma. Sfantul Apostol Petru a fost rastignit cu capul in jos, iar Sfantul Apostol Pavel a fost martirizat prin taierea capului.

Sarbatoarea Sfintilor Apostoli este precedata de un numar de zile de post, care variaza in functie de data Sfintelor Pasti. Postul Sfintilor Apostoli incepe intotdeauna in ziua de luni dupa Duminica Tuturor Sfintilor, a noua duminica dupa Pasti.

Originar din Betsaida Galileii, Sfantul Apostol Petru a fost fratele Sfantului Apostol Andrei si pescar ca toti cei din familia lui. Primind indemnul adresat de Hristos de a-L urma, a parasit meseria pe care o practica si s-a alaturat Lui Hristos Dumnezeu pana la patimile si Invierea Sa, propovaduind dupa Cincizecime Evanghelia (vestea buna).

Numele sau era Simon, nume pe care Iisus il schimba in Cephas, care in aramaica inseamna piatra sau roca, noteaza Dictionarul de Teologie Ortodoxa, 1994. Pe aceasta piatra Mantuitorul Hristos va zidi Biserica: "Si Eu iti zic tie, ca tu esti Petru si pe aceasta piatra voi zidi Biserica Mea si portile iadului nu o vor birui" (Matei 16, 18).

Primul intre apostoli, Petru asista, impreuna cu Iacov si Ioan, la descoperirea puterii dumnezeiesti a Mantuitorului Hristos pe muntele Tabor, fiind martor la Schimbarea la Fata a lui Hristos.

Cand Iisus ii intreaba pe apostoli cine cred ei ca este El, Petru raspunde: "Tu esti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu" (Matei 16, 16), atunci l-a fericit Mantuitorul, pentru ca: "Nu trup si sange ti-au descoperit tie aceasta, ci Tatal Meu, Cel din ceruri" (Matei 16, 17).

In ziua Cincizecimii, Sfantul Apostol Petru vorbeste plin de Duhul Sfant multimilor adunate la Ierusalim despre implinirea proorociilor Vechiului Testament in persoana lui Iisus, dovedind ca Iisus este Mesia cel asteptat. Ca rezultat al predicii lui, in acea zi s-au botezat primii trei mii de oameni, intemeindu-se astfel prima comunitate crestina.

Sfantul Apostol Petru a participat, in anul 50, la Sinodul Apostolilor din Ierusalim, unde s-a hotarat ca cerintele rituale ale religiei mozaice sa nu fie obligatorii pentru crestinii proveniti dintre pagani. Dupa descoperirea facuta de Dumnezeu de a predica si paganilor, a mers in Galatia, Asia Proconsulara, Bitinia si Roma.

In timpul persecutiei lui Nero, a fost intemnitat si condamnat la moarte prin rastignire, fiind apoi ingropat la Roma (anul 67).

Supranumit "Apostolul neamurilor", cel care a avut cea mai ampla si fructuoasa misiune evanghelizatoare, Sfantul Apostol Pavel s-a nascut in Tars, intr-o familie de evrei, parintii sai fiind cetateni romani.

Educat la scoala fariseilor (grupare politic-religioasa cu o mare autoritate asupra poporului iudeu, care a fost mult criticata de Mantuitorul Hristos pentru falsitate si ipocrizie), Sfantul Pavel a fost trimis sa studieze la Ierusalim, la scoala rabinului Gamaliel, potrivit Dictionarului de Teologie Ortodoxa, 1994.

A fost un prigonitor de temut al crestinilor, plin de zel pentru legea mozaica. Dar, in urma unei revelatii de pe drumul Damascului, cand Iisus ii apare intr-o lumina orbitoare si ii spune: "Saule, Saule, de ce Ma prigonesti?" (Fapte, 9, 4), se converteste la crestinism. A inceput misiunea de apostol "mai pe urma chemat", dupa o perioada de trei ani petrecuta in Arabia. Intors la Ierusalim, i-a cunoscut pe doi din ceilalti apostoli, Petru si Barnaba.

In cele trei calatorii misionare ale sale, Sfantul Apostol Pavel aduce la credinta multimi de pagani, intemeind biserici in toate marile orase din spatiul asiatic si de rasarit al Imperiului Roman.

A fost prins si intemnitat vreme de doi ani, la Ierusalim, dupa care, pentru a scapa de judecata Sinedriului, face apel la Cezar, in calitatea lui de cetatean roman. Ajuns la Roma, a ramas captiv vreme de doi ani, timp in care si-a continuat lucrarea de propovaduire a Evangheliei si de intarire a comunitatii crestine de acolo.

In anul 67, in timpul imparatului Nero (64-67), a suferit moarte martirica in aceeasi zi in care Sfantul Apostol Petru a fost crucificat.

Desi ultimul chemat la apostolie, Sfantul Apostol Pavel a contribuit mai mult decat ceilalti apostoli la raspandirea crestinismului printre pagani, datorita calitatilor sale personale, a eruditiei in cunoasterea Scripturilor, a iscusintei cu care stapanea retorica si, nu in ultimul rand, a dragostei fata de Hristos.