Dezordonat. Puterea dezordinii de a ne transforma viata

​Recomandare de lectura

In aceasta carte, Tim Harford vorbeste despre beneficiile dezordinii: explica motivele pentru care este important sa fim dezordonati, pentru care rezistam tentatiei de a fi astfel si cele pentru care ar trebui sa acceptam dezordinea ca pe un fapt real. Pornind de la o serie de cercetari din neurostiinta, psihologie si stiinte sociale si de la exemple captivante de oameni care fac lucruri extraordinare, Tim Harford incearca sa explice ca printre valorile umane general acceptate – de exemplu, creativitatea, receptivitatea si energia – ar trebui sa se afle si dezordinea, confuzia si problemele pe care le genereaza acestea.

De la studioul de inregistrare al muzicianului Brian Eno la Memorialul Lincoln si Martin Luther King Jr. si de la sala de intalniri la sala de clasa, dezordinea se afla la baza modului in care inovam, in care atingem performanta sau in care interactionam unii cu altii – pe scurt, a modului in care atingem succesul.

Din paginile acestei carti veti invata care sunt legaturile nebanuite dintre creativitate si dezordine, veti intelege cum schimbarile bruste de plan, oamenii necunoscuti si evenimentele neprevazute, care, altminteri, va enerveaza si va provoaca teama, va pot ajuta sa aveti idei bune si sa generati noi oportunitati. In plus, veti ajunge sa intelegeti ca sub masca inclinatiei naturale spre organizare sta o fragilitate care ne impiedica sa inovam.

O CARTE ABSOLUT FASCINANTA. TIM HARFORD DEMONSTREAZA CA, DACA VREI SA FII CREATIV ȘI ENERGIC, AI NEVOIE DE PUTIN MAI MULTA DEZORDINE IN VIATA TA. - Adam Grant, autorul bestsellerurilor A da si a lua si Originalii

Dezordonat merge dincolo de discursurile invechite despre birourile peste care domina haosul, considerate un semn al creativitatii, si analizeaza in profunzime notiunea de dezordine. Autorul explica haosul pe care il pot genera obiectivele rigide, modul in care liderii imprevizibili ajung sa aiba succes si faptul ca flexibilitatea si improvizatia pot face diferenta. - The Washington Post

FIECARE CARTE SCRISA DE TIM HARFORD ESTE UN MOTIV DE SARBATOARE. - Malcolm Gladwell, autorul cartilor Exceptionalii, Blink, Ce a vazut cainele si David si Goliat

Tim Harford este autorul cartilor The Undercover Economist, The Undercover Economist Strikes Back, The Logic of Life si Adapt si membru al consiliului editorial al Financial Times, unde semneaza rubrica „Dear Economist”. Colaboreaza regulat cu revistele Slate si Forbes si cu emisiunea NPR Marketplace.

A fost prezentatorul emisiunii Trust Me, I'm an Economist si, in prezent, este gazda emisiunii More or Less.

A fost economist la Banca Mondiala si profesor de Economie la Oxford. In 2015, a castigat Premiul de Excelenta in Jurnalism al Royal Statistical Society si Premiul Society of Business Economists. Locuieste la Londra impreuna cu sotia sa si cele doua fiice ale lor.