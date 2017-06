​Recomandare de lectura

Martor al unei epoci desfigurate de ura si resentimente, un cioban pornit din Muscel ne lasa in insemnarile sale – nestiute de nimeni timp de o suta de ani – o radiografie a traumelor prin care trece o lume in vremuri de razboi. Destinele unor generatii intregi se joaca la ruleta deciziilor pe care elitele politice le iau in momentele cruciale din istoria natiunii lor.Marele Razboi este o astfel de rascruce. Fie ca au pariat corect, fie ca au gresit, oamenii politici ai vremii sunt cei la care ne gandim atunci cand judecam trecutul. Ignoram astfel soarta celor multi, pe umerii carora s-a sprijinit si ridicat o tara. Aventurierul Nicolae Sucu ne impinge, astazi, sa facem un exercitiu de imaginatie si sa privim altfel epopeea Romaniei Mari. Nu-i putin lucru!

„Memoriile lui Nicolae Sucu se citesc ca un scenariu de western. Vedem cu ochii sai Baraganul, baltile Ialomitei si Dunarii si mai ales Dobrogea, tinuturi de frontiera, cu locuitori putini, cutreierate de haite de lupi si pascute de turme imense, unde oamenii isi pazesc avutul si viata bizuindu-se pe bata ciobaneasca, pe cutit si revolver. Fire aventuroasa, eroul nostru se lasa sedus de atractia unui trai usor. Insa vin anii razboaielor – cele balcanice, apoi conflagratia mondiala.



Nicolae Sucu sta sub arme mai bine de cinci ani si ia parte la marile batalii care vor desena harta Balcanilor. E martor al schimbarii frontierelor, al miscarilor de populatie si al atrocitatilor care brazdeaza epoca si spatiul geografic. Cu toate calitatile sale – e, fara indoiala, un om care stie sa se descurce –, faptul ca reuseste sa supravietuiasca vremurilor este, pana la urma, miraculos. Citindu-i povestea vietii, ne putem da seama ca miraculoasa a fost, de fapt, supravietuirea tuturor anonimilor prinsi in valtoarea acestei istorii.“ - DANIEL CAIN

Nicolae S. Sucu (29 mai 1886 – 26 aprilie 1967) se naste intr-o familie de tarani din satul Matau, de langa Campulung-Muscel. Este unul dintre cei 13 copii ai lui Spirea Sucu si ai Stancai Balalau. Manat de spiritul de aventura inca de la o varsta frageda, isi abandoneaza familia si scoala, pentru a se face cioban. Dupa ce strabate Muntenia si Dobrog ea, lucrand ca sezonier, ajunge in Bulgaria, unde se va stabili in cele din urma. In actele oficiale din Bulgaria apare sub numele de Nikolai Kostadinov Spirov, nascut la 29 mai 1893. In timpul unei vizite la parinti este inrolat in armata romana, de unde dezerteaza. Lupta, in uniforma bulgara, atat in ambele razboaie balcanice, cat si in Primul Razboi Mondial. In 1910 se casatoreste cu Katina Koleva Kostadinova (1891–1962); impreuna au cinci copii. Mezinul, Konstantin, subofiter de artilerie, cade pe front, in martie 1945, in luptele cu germanii de pe raul Drava (la granita dintre Ungaria si Croatia). Cei doi baieti ramasi in viata au locuit in satul parintilor lor, numele lor aparand pe lista fondatorilor cooperativei agricole de productie din Vratarite (judetul Dobrici).