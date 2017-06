Zece materiale minune si povestile lor incredibile

​Recomandare de lectura

De ce este transparenta sticla? Ce face ca un elastic sa poata fi intins? De ce se indoaie o agrafa? De ce materialele arata si se comporta atat de diferit? Acestea sunt genul de intrebari pe care si le pune mereu Mark Miodownik. Fiind un cercetator al materialelor renumit in lumea intreaga, Miodownik si-a petrecut viata explorand stiinta obiectelor din viata noastra, de la cele banale, precum un plic de hartie, la cele neasteptate, precum betonul textil, dezvaluind secretele fascinante care stau la baza lumii noastre fizice.

In cartea sa, Miodownik ne prezinta intr-un mod foarte interesant materialele pe care le-a intalnit intr-o dimineata obisnuita, de la otelul din lama de ras si grafitul din creion, la buretele din pantofii sai sport si betonul dintr-un zgarie-nori construit in apropierea casei sale. Miodownik ne ofera un compendiu al celor mai uimitoare descoperiri stiintifice din lumea materialelor, precum:

⁕ Alchimistul arestat, care s-a salvat de la executie dupa ce a creat primul portelan european;

⁕ „Bijuteria” din Calea Lactee – o planeta de cinci ori mai mare decat Pamantul, formata in intregime din diamant;

⁕ Grafenul, cel mai subtire, mai puternic si mai rezistent material pe care-l cunoastem, cu o grosime de un singur atom, care ar putea fi folosit pentru a face cladiri intregi sensibile la o simpla atingere.

De la ceasca de ceai la motorul cu reactie, de la cipul din siliciu la simpla agrafa de hartie, ori de la plasticul din echipamentele noastre la elasticul din lenjeria intima, vietile noastre sunt dominate de materiale minune. Plina de istorii fascinante ale miracolelor de inginerie care ne fac posibila viata moderna, aceasta carte te va face sa privesti cu alti ochi obiectele din jurul tau.

O carte dedicata unor minuni ascunse: abilitatile uimitoare ale materialelor pe care le consideram banale, plictisitoare si nedemne de atentia noastra. Se poate ca aceste istorii stiintifice sa mai fi fost spuse si in alte carti, insa, precum un ciocolatier talentat, Miodownik a compus cel mai potrivit amestec. - The New York Times Book Review

Obiectele obisnuite si-au gasit un poet in Mark Miodownik. Recunosc cu rusine ca aveam impresia ca stiinta materialelor era plictisitoare si banala. Insa 10 materiale minune m-a facut sa ma razgandesc, iar acum ma trezesc uneori mangaind cu degetele obiectele din jurul meu si admirandu-le. Aceasta carte interesanta si elocventa va schimba modul in care vezi lumea din jurul tau. - Wall Street Journal

Specialistul in materiale Miodownik combina scene amuzante din viata cotidiana din Londra cu comportamentul subatomic al materiei, pentru a explica progresele ingineresti care ne-au adus sabiile de samurai, zgarie-norii, bilele de biliard sau ciocolata. De la betonul folosit in arhitectura Imperiului Roman la grafenul modern, gros cat un atom, Miodownik ne prezinta un tablou al evolutiei materialelor care ne ajuta sa ne facem o idee despre aplicatiile viitorului. Inteligenta in toate sensurile cuvantului, 10 materiale minune te face sa te uiti mai mult la ferestre decat prin ele. - Discover

Mark Andrew Miodownik este cercetator specializat in stiinta materialelor, inginer, jurnalist si profesor la University College London. A fost directorul Grupului de cercetare a materialelor de la King's College London si cofondator al Bibliotecii Materialelor.