Charles Saatchi: ​Secretele unui guru al manipularii publicitare

​Recomandare de lectura

Charles Saatchi raspunde la intrebarile voastre despre: Arta, publicitate, bani, dumnezeu, familia regala, munca, pedeapsa cu moartea, religie, copii, sexualitate, relatii, casnicie, educatie, design interior, ziare, televiziune, teatru, imbracaminte, droguri, umilinta, prietenie, homosexualitate, psihiatrie, rasism, divort, jocuri murdare, hollywood, pace interioara, masini, politica, petreceri, pornografie, muzica, vise, fotbal si altele.

In 1970, Charles Saatchi a fondat agentia de publicitate Saatchi & Saatchi, care avea sa devina cea mai mare agentie de publicitate din lume. In acelasi timp, Saatchi a inceput sa colectioneze arta si mai tarziu si-a deschis prima galerie, o fosta fabrica de vopseluri, cu o suprafata de aproape 3 000 de metri patrati in Boundary Road, Londra.

Expozitiile sale s-au concentrat mereu asupra artistilor contemporani. Expozitia Sensation a Tinerilor Artisti Britanici din 1997 de la Royal Academy din Londra si de la Brooklyn Museum of Art din New York a declansat nenumarate controverse privind noile directii din arta britanica.

Noua Galerie Saatchi, care are 6 500 de metri patrati si se afla in cladirea Duke of York’s HQ din King’s Road, reprezinta unul dintre cele mai generoase spatii de expunere pentru arta contemporana din lume.

Accesul in galerie este gratuit; galeria gazduieste cinci dintre cele sase cele mai vizitate expozitii din Londra, potrivit ultimelor sondaje anuale din Art Newspaper privind numarul de vizitatori ai muzeelor.

Charles Saatchi este una dintre fortele motoare ale epocii moderne. Fondator al agentiei internationale de publicitate Saatchi & Saatchi si cel mai influent colectionar de arta al timpului nostru, a schimbat din temelii scena artei contemporane, ramanand, in mod paradoxal, o figura retrasa, evaziva chiar.

Desi e celebru prin faptul ca refuza sa dea interviuri, puteti citi acum raspunsurile sale aproape brutal de sincere la tirul de intrebari pe care i le adreseaza jurnalisti de renume, critici de arta, precum si membri din public.