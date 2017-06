Mihaela Miroiu, numita de Klaus Iohannis membru in Consiliul de conducere al Institutului Cultural Roman

Mihaela Miroiu are 62 de ani si este profesor universitar la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, este conducatoare de doctorat in Stiinte Politice si preda cursurile Ideologii politice actuale, Etica in relatii internationale, Teorii politice feministe.Mihaela Miroiu este initiatoarea primului program doctoral de Stiinte politice din Romania, a primelor cursuri de teorii feministe si a primului masterat de Studii de gen, potrivit Wikipedia Ea a fost membra a comisiei de specialitate din CNATDCU intre 1999-2003 si vicepresedinta a Comisiei de Stiinte sociale, presedinta a Comisiei de Stiinte Politice, Juridice, Economice si Administrative, CNATDCU, intre 2011-2012.Mihaela Miroiu a contribuit, de asemenea, la initierea unor organizatiilor non-guvernamentale: Societatea de Studii Feministe AnA si Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen, FILIA.