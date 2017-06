Tiganii. Originile. migratia si prezenta lor in Europa

​Recomadare de lectura

Tiganii au refuzat inca de la misterioasa lor aparitie in Europa, acum mai bine de noua secole, sa se adapteze stilului de viata sedentar si conventional pe care l-au intalnit aici. Si astazi, cultura si obiceiurile lor sunt privite cu acelasi ochi sceptic si cu aceleasi prejudecati, iar societatea moderna se incapataneaza in continuare sa nu-i accepte ca atare si-i indeamna necontenit sa se conformeze. Cu toate acestea, tiganii si-au pastrat neatins miezul identitar. In aceasta carte de capatai, Angus Fraser ne poarta, cu mare acuratete documentara si cu talent literar, prin meandrele destinului cu totul exceptional al acestui popor.

Sir Angus Fraser s-a distins prin pasiunea pentru istoria putin cunoscuta a tiganilor. Contributia lui ramane unica prin imbinarea de rigoare academica si empatie fata de destinul acestui popor, pe care il priveste nu romantat si sentimental, ci realist, ca pe un neam care a trecut prin multe incercari de-a lungul istoriei: de la migratia triburilor romani din nord-vestul Indiei la persecutiile indurate in tarile unde s-au asezat; de la Holocaust pana la dificultatile cu care tiganii se confrunta in prezent in Europa de Est si nu numai.

Angus Fraser (1928–2001) a fost presedintele Comisiei de Taxe vamale si Accize a Marii Britanii si Consilier al Primului Ministru pentru Eficienta Guvernarii (1988–1992). A fost innobilat in 1985.