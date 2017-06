​FOTOGALERIE Ia romaneasca, promovata in Parlamentul European. Dancila, eurodeputat PSD: "Unul din obiectele cu care ne putem mândri si care aduce plus valoare patrimoniului european"

Fotogalerie cu iile romanesti expuse:



"Este un eveniment de suflet care vrea sa promoveze o traditie a poporului roman, o traditie a femeilor din Romania, ia romaneasca care a inceput sa aiba recunoastere nu numai la nivel european, dar si la nivel international si vedem ca foarte multi artisti moderni se inspira din ia romaneasca in diferite domenii. Cred ca a promova ia romaneasca, a promova ceea ce ne reprezinta, este foarte important, pentru ca aceste lucruri aduc in prim plan valorile noastre, aceasta diversitate in cadrul Uniunii Europene. Ia romaneasca este o traditie a poporului roman, un element al patrimoniului nostru cultural, pattrimoniu cultural pe care il regasim si in patrimoniul european, iar ia romaneasca este unul din obiectele cu care ne putem mandri si care cred eu ca aduce plus valoare patrimoniului european" a declarat Dancila jurnalistilor."Eu cred ca acest eveniment va fi pentru noi un eveniment de suflet, dar si un eveniment de promovare, un eveniment prin care vrem sa aratam ca vem un port popular foarte frumos si acest port popular face din femeile romance sa poarte acest port popular cu mai mult drag. In acelasi timp, vrem sa transmitem generatiilor viitoare ca e foarte important sa tina la ceea ce ne repezinta, obiceiuri, traditii, port popular, a completat ea, inainte de eveniment.Ulterior, in cadrul dezbaterii organizate, Dancila a facut un apel ca ia romaneasca sa fie purtata pe 24 iunie, atunci cand se celebreaza Ziua internationala a iei.La eveniment au participat si ministrul delegat pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastarnac, precum si alti eurodeputati PSD.La randul sau, Lilia Turoiu, aleasa recent presedinte al Institutului Cultural Roman, a anuntat ca ia romaneasca va fi promovata in perioada urmatoare prin intermediul ICR. "In luna iunie se vor promova atat ia cat si valorile traditionale romanesti intr-o serie de evenimente pe trei continente - la Beijing, la Budapesta, la Chisinau, la Lisabona, la New York si vom sarbatori ia alaturi de artisti si personalitati romanesti" a spus aceasta.De asemenea, eurodeputatul Maria Grapini a sustinut ca europarlamentari din alte tari s-au aratat entuziasmati de ceea ce au vazut in expozitia care va fi vernisata miercuri dupa-amiaza. "Acum cat am stat aici (la expozitia cu ii - n.r.) au trecut eurodeputati din austria, franta si toti au fost entuziasmati cand a vazut iile. De aceea aceste actiuni au sens si scopul de a promova Romania" a spus ea.