Hackerul The Dark Overlord a publicat online opt episoade ale show-ului "Steve Harvey's Funderdome" nelansat inca de ABC

Episoadele ar fi fost incarcate pe The Pirate Bay, duminica seara, scrie Variety."Este timpul sa jucam o noua runda", a scris hackerul intr-o nota care a insotit materialele difuzate. "Ducem mai departe amenintarile, ca intotdeauna. Daca preferati carnea in sange, o servim cat mai in sange posibil. Iata o noua piesa din lumea continutului media nelansat inca".Show-ul "Steve Harvey's Funderdome" este programat sa aiba premiera la ABC pe 11 iunie. Emisiunea este o productie a MGM television, cu Matt Burnett producator. Doi antreprenori isi prezinta ideile publicului din studio. Spectatorii voteaza castigatorul, care va primi fonduri pentru afacerea respectiva.American Broadcasting Company a fost avertizata vineri ca "va urma". Anuntul a venit dupa ce, in urma cu o saptamana reprezentanti ai Disney au declarat ca amenintarea unui grup de hackeri potrivit careia un film al companiei ar fi fost furat a fost o farsa. Filmul despre care se banuia ca ar fi fost furat de hackeri este cel mai recent lungmetraj din seria "Piratii din Caraibe".ABC este detinuta de The Walt Disney Company.