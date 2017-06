 Cea mai controversata carte a lui Lucian Boia: Istorie si mit in constiinta romaneasca. Editie aniversara adaugita si ilustrata

​Recomandare de lectura

Istorie si mit in constiinta romaneasca a devenit subiect predilect de discutie in mediile intelectuale. Au elogiat-o nume de prima marime ale culturii romanesti. Altii, nu putini. au calificat-o drept un atac la valorile nationale.



Cartea tintea pana la urma chiar mai departe decat imi fusese intentia. Nu doar istoria era in discutie, ci cultura romaneasca in ansamblu si constiinta de sine a romanilor.

Viata rezerva surprize. Una dintre cele mai neasteptate - pentru mine - s-a dovedit exceptionala primire de care s-a bucurat cartea, indata dupa aparitia ei in mai 1997." - Lucian Boia

Am scris o carte onesta despre istorie, nu o carte partizana sau de conjunctura. - LUCIAN BOIA

Au trecut 20 de ani de injuraturi la adresa lui Boia. Intr-un interviu acordat Haute Culture, Boia declara ca mai rau este ca anii astia au trecut din viata lui si ca nu-i pasa de injuraturi. Nu si-a schimbat opiniile. Mai grav este ca sunt multi romani, specialisti sau nu, care au ramas la credinta aceasta in mitologie. Boia declara ca-i dezamageste pe toti acestia, inca o data, ii desmeticeste inca o data.

Lucian Boia, nascut in Bucuresti la 1 februarie 1944, este profesor la Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti. Opera sa, intinsa si variata, cuprinde numeroase titluri aparute in Romania si in Franta, precum si traduceri in engleza, germana si in alte limbi.