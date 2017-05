Mistica rugaciunii si a revolverului. Viata lui Corneliu Zelea Codreanu

​Recomandare de lectura

„Titlul acestei carti, imprumutat din textul lui Emil Cioran Mon pays, rezuma cel mai bine valtoarea anilor ’30 in Romania, acea epoca a «martirilor sangerosi» sau a «visatorilor sanghinari», intemeietori ai unei «miscari crude, amestec de preistorie si profetie, de mistica a rugaciunii si a revolverului». O epoca, spune Cioran, care «fusese intemeiata pe idei feroce» si care «a disparut in ferocitate».

Povestea lui Corneliu Zelea Codreanu nu poate fi inteleasa in afara contextului istoric in care acesta a trait, a oamenilor pe care i-a cunoscut, a scolilor prin care a trecut, a experienţelor pe care le-a parcurs, a lecturilor care l-au format si a unei Europe ravasite, aflate între doua razboaie devastatoare şi în căutarea unei speranţe de supravieţuire. Reconstituind chipul unei epoci care a amestecat religia cu politica si a sfarsit in sange si barbarie, aceasta carte incearca sa-l redea pe Corneliu Zelea Codreanu trecutului si istoriei.“ - Tatiana NICULESCU



Numar redus de exemplare cu autograful autoarei!



Tatiana Niculescu Bran este scriitoare, autoare a romanelor Spovedanie la Tanacu, Cartea Judecătorilor, Nopţile Patriarhului, În Ţara lui Dumnezeu, Povestea Domniţei Marina şi a basarabeanului necunoscut şi a două piese de teatru (Spovedania şi Brâncuşi contra SUA). Romanul ei de debut, Spovedanie la Tanacu, a devenit piesă de teatru în dramatizarea autoarei şi în regia lui Andrei Şerban. Acelaşi roman a stat la baza filmului După dealuri, care a obţinut premiul pentru cel mai bun scenariu la Festivalul de Film de la Cannes în 2012. Între 1995 şi 2008, a fost redactor, prezentator şi apoi redactor-şef al secţiei române a BBC World Service. În perioada decembrie 2014–aprilie 2015, a îndeplinit funcţia de consilier prezidenţial.