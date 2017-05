Festivalul International de Statui Vivante, editia a VII-a, in perioada 30 mai - 5 iunie, in patru spatii din Capitala

Minivacanța de Rusalii ofera bucurestenilor o alternativă de a petrece timpul în oraș, la Festivalul International de Statui Vivante, un eveniment cultural fără precedent ce va aduce în fața spectactorilor artiști din Austria, Olanda, China și România, informeaza Teatrul Masca. Festivalul, ajuns la a VII-a editie, va avea loc intre 30 mai – 5 iunie.Potrivit organizatorilor, ediţia din acest an va fi una cu totul specială şi diferită de cele anterioare pe mai multe planuri. Astfel, festivalul intenţionează să-şi definească locul în peisajul genului. Este diferit şi prin întindere, mărindu-se de la 3 la 7 zile, dar şi prin format şi grupurile ţintă cărora se adresează."Va fi un festival lung, care începe cu o Noapte a statuilor vivante și continuă cu 6 zile pe parcursul cărora producțiile Masca și cele ale invitaților noștri se vor derula în trei spații diferite din București. Vom evolua în două parcuri din două cartiere marginașe, Militari și Ferentari și în Parcul Herăstrău, cel mai mare și mai important parc din Capitală. Dacă întâlnirea cu locuitorii Parcului Crângași din sectorul VI este deja tradiție, aceea cu locuitorii cartierului Ferentari este o premieră absolută și suntem convinși că va fi una extraordinară, atât pentru noi cât și pentru invitații noștri. Cât privește parcul Herăstrău, am ales o zonă mai puțin căutată de organizatorii de manifestări culturale, Roata Mare și iarăși avem convingerea că alegerea este una nu numai interesantă ci și foarte plăcută pentru artiști și spectatori deopotrivă căci este frumoasă, elegantă, plină de verdeață și va da o strălucire aparte festivalului nostru.Noaptea statuilor vivante va aduce alături artiști străini și români într-un parc al unuia dintre cele mai interesante muzee din București, Casa Filipescu-Cesianu, spațiu cu o aură specială, misterios și elegant, suficient de mare pentru a fi încăpător și destul de intim pentru a crea o stare cu totul specială celor care vor veni să asiste la acest moment atât de important al festivalului nostru.Cele șase zile de festival care vor urma se vor adresa unor ținte absolut diferite, de la sofisticatul spectator pe care îl poate oferi cel mai mare parc bucureștean, Herăstrău, la spectatorul cartierelor dormitor ale sectorului VI și desigur la acela al unui cartier care încearcă din răsputeri să-și contrazică o istorie nu tocmai pozitivă, Ferentari, dar unde oamenii, tocmai din această cauză sunt poate mai atenți și mai încântați de ideea noastră de a ne fixa pentru două zile în frumusețea parcului Humulești aflat exact sub geamurile blocurilor lor. Când vom face o analiză a modului în care festivalul nostru a fost acceptat și consumat, sunt convins ca vom avea reacții cu totul spectaculoase în Ferentari.La ediția din acest an vor participa două grupuri de creatori de statui vivante din Europa, cei de la Great Names din Viena și cei conduși de Yvonn Hollander din Olanda. Alături de ei vom evolua și noi, cei de la Masca, aducând publicului un număr de 15 statui vivante, nu atât de multe ca în alți ani, dar cu siguranță mult mai competitive și mai bine realizate decât până acum.Festivalul va beneficia și de câteva zile de mediatizare activă prin intermediul unor statui vivante în foarte multe spații ale Capitalei, fapt care va întregi imaginea unui Festival care ambiționează să coaguleze forțele profesioniștilor care lucrează în domeniul statuii vivante și care, prin arta lor, prin festivalurile pe care le frecventează și le promovează încearcă să se opună atacului violent pe care neprofesioniști și amatori, în fapt simpli cerșetori îl produc uneia dintre cele mai interesante forme de teatru stradal din lume, statuia vivanta."