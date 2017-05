Spectacolul Dureri Fantoma, in regia lui Bogdan Budes, productie a Teatrului de Arta, in competitie la Festivalul International de Teatru "Kolyada-Plays" din Ekaterinburg

Galerie foto din spectacol:

Festivalul International de Teatru "Kolyada-Plays" se afla la a 11-a editie, iar in concurs participa spectacole pe texte ale unor tineri dramaturgi contemporani, studenti sau absolventi ai dramaturgului Nikolai Kolyada, castigatori ai Concursului International de Dramaturgie "Eurasia", precum si spectacole pe texte de Nikolai Kolyada.Anul acesta, in competitie au fost selectate 37 de spectacole din 6 tari (Rusia, Ungaria, Romania, Kazahstan, Macedonia si Serbia), iar la editiile anterioare au participat spectacole din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Franta, Finlanda, Polonia sau Republica Moldova.Dincolo de competitia in sine, organizatorii isi propun ca cele 11 zile de festival (20 - 30 iunie 2017) sa fie o adevarata sarbatoare a teatrului.Spectacolul "Dureri fantoma" de Vasili Sigarev a avut premiera la Teatrul de Arta Bucuresti in luna martie 2015, iar pana in prezent a participat la numeroase festivaluri de teatru din tara - Fest(in) pe Bulevard, Festivalul 25 de ore de teatru nonstop, Sibiu, Festivalul de teatru BABEL FAST, Targoviste, Festivalul de teatru Antagon, Timisoara, Maratonul Teatrului Independent, Bucharest Fringe, Festivalul National de Teatru Independent.In toamna anului 2015, pentru rolul "Gleb" din spectacol, George Constantinescu a obtinut premiul pentru cel mai bun actor la Maratonul Teatrului Independent Bucharest Fringe, iar anul trecut Dureri fantoma a participat, in calitate de spectacol invitat, la Undercloud - Festival de Teatru Independent de Orice."In Dureri fantoma, un text emotionant, plin de lumini si umbre, cu treceri de la umor amar la drama brutala, Bogdan Budes alege, in ciuda spatiului frust, creat pe scena Teatrului de Arta, sa exploreze acele zone in care se ascund traumele si care sunt destul de greu de adus pe scena, cand vrei sa nu anulezi efectul dramatic. Povestea e puternica si seducatoare, atat pentru regizor, cat si pentru cei trei actori (...) care i se supun si o fac, in acelasi timp, sa traiasca pe scena, sa impresioneze si sa emotioneze, fara sa se teama de efectul emotiei." - Monica Andronescu, critic de teatru.