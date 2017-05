Saga favoritelor: Amante care au facut istorie

​Recomandare de lectura

Volumul de fata reuneste portretele sclipitoare ale celor mai ilustre favorite. Apropiate puterii, exercitandu‑si influenta adesea intr‑o maniera clandestina, ele alcatuiesc un galant cortegiu de femei carora importanti barbati de stat le datoreaza mult.

Ce este o favorita? Cuvantul, neindoielnic originar din italiana, se refera la o femeie care „se bucura de favorurile" unei persoane de rang foarte inalt. Spre deosebire de o amanta, favorita nu se multumeste sa fie obiectul unei pasiuni amoroase, fie aceasta efemera ori durabila. Ea are putere, exercita influenta politica, economica sau artistica; obtine rezultate, fericite sau dezastruoase. Fie ca e iubita de populatie, tolerata sau detestata, nimic nu se face si nu se desface fara ea

Muzele prezentate de autor in acest periplu prin istoria Europei au jucat toate un rol proportional cu influenta exercitata asupra monarhului, printului mostenitor, regelui sau imparatului langa care s-au aflat, fie el casatorit, vaduv sau celibatar: Agnes Sorel, Diana de Poitiers, Gabrielle d’Estrées, Louise de La Valliere, marchiza de Montespan, doamna de Maintenon, surorile de Nesle, marchiza de Pompadour, doamna du Barry, Zoé du Cayla, Lol Montez, Miss Howard, Katia Dolgorukova, Blanche Delacroix, Magda Lupescu si Wallis Simpson. Optsprezece portrete de femei care au influentat cursul istoriei. In bine si in rau.

Jean des Cars, jurnalist si istoric reputat, este cronicarul marilor dinastii europene si al celor mai ilustri reprezentanti ai acestora. Printre cartile sale de mare succes se numara Sceptrul si sangele, Saga dinastiei de Habsburg, Saga dinastiei de Windsor si Saga dinastiei Romanov.