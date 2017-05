Bookfest 2017 sarbatoreste cartea si literatura

Articol webPR​

Salonul International de Carte Bookfest, care incepe maine la Romexpo, este si un prilej pentru publicul larg sa-i urmareasca pe profesionistii din domeniu discutand cele mai sensibile subiecte si sa cunoasca mai bine mecanismele acestei piete. Astfel, cei interesati de locul Romaniei in topurile europene privind piata de carte pot afla raspunsul inca de miercuri, 24 mai, ora 12, la deschiderea Salonului International de Carte Bookfest, cand va fi prezentata brosura ”Industria cartii in Europa: Un tablou in premiera”, elaborata de Federatia Editorilor din Europa.Publicarea aceste brosuri si in limba romana este o activitate din cadrul proiectului ALDUS, care reuneste unele dintre cele mai importante targuri si saloane de carte din Europa (Frankfurt, Londra, Bologna) alaturi de unele provenite din tari aflate in diverse stadii de consolidare a pietei - Vilnius (Lituania), Sofia (Bulgaria), Tesalonic (Grecia) si evident Bookfest (Romania).Ca de obicei, deschiderea Bookfest este un eveniment care reuneste unele dintre cele mai importante personalitati ale momentului si nu mai putin de trei dintre cei mai importanti ambasadori de la Bucuresti vor fi prezenti la ceremonie. Astfel, E.S. Anneli Lindhal Kenny, ambasadoarea Suediei - Invitat de Onoare Bookfest 2017, va fi insotita de E.S. Tamar Samash, ambasadoarea Israelului - Invitat de Onoare Bookfest 2016, si de E.S. Hans Klemm, ambasadorul SUA, Statele Unite ale Americii urmand sa fie Invitat de Onoare al editiei Bookfest din 2018. Li se vor alatura Consilierul Prezidential Sergiu Nistor care va conferi, pentru a doua oara consecutiv, Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru Salonul International de Carte Bookfest, Irina Cajal, subsecretar de Stat de la Ministerul Culturii, si Grigore Arsene, presedintele Asociatiei Editorilor din Romania, organizatorul evenimentului.Studentii Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA) ii asteapta pe toti cei interesati, miercuri de la ora 13.30, imediat dupa deschiderea Bookfest, la o dezbatere cu Cristian Tudor Popescu, Mihai Vacariu si Caius Dobrescu despre ”Puterea morala a cartilor„, eveniment in cadrul caruia va fi lansat si primul volum din seria ”Parazitul prietenos„, de Caius Dobrescu, proaspat aparut la Crime Scene Press.O alta figura marcanta a vietii publice, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, va fi de asemenea prezent inca din prima zi, pe 24 mai, de la ora 17, pentru a-si lansa o carte pe o tema actuala, Conflictul de interese, aparuta la editura Universul Juridic.Tot in cadrul proiectului ALDUS, un reputat specialist al domeniului cartii va prezenta vizitatorilor Bookfest cum au evoluat gusturile publicului in ce priveste cartile in ultimii zece ani la nivel mondial. Profesor la Universitatea din Ljubliana (Slovenia), specialist de doua decenii in problemele industriei de carte, Miha Kovac este co-autorul unui studiu despre bestselleruri in Europa si in lume pe care il va prezenta joi, 25 mai, de la ora 17. Imediat dupa aceasta prezentare, de la ora 18, cei interesati de o poveste de succes a industriei editoriale pot asista la o discutie extrem de antrenanta cu Jacob Dalborg, CEO Bonnier Books, parte a celui mai dinamic grup editorial din Suedia, ale carui afaceri s-au extins cu succes inclusiv in Marea Britanie, unde ameninta deja suprematia grupurilor editoriale de traditie britanice.In fine, editorii si autorii interesati sa isi vada lucrarile publicate in limba suedeza pot afla mai multe amanunte despre strategiile de sprijinire a traducerilor in Romania si Suedia in cadrul unui eveniment care va avea loc chiar in prima zi, de la ora 16, in standul Suediei si la care vor participa Bogdan Popescu, directorul Centrului Cartii din cadrul ICR, si Mihai Leontescu, ofiter Proiecte si Comunicare in cadrul Ambasadei Suediei.Cunoscuta publicului larg pentru succesul fulminant al romanelor de factura noir semnate de autori ca Stieg Larsson, Jo Nesbo sau Camilla Lackberg, literatura de crime fiction din Suedia va fi, la randul sau, in centrul unei dezbateri organizate de editura Trei in standul Suediei joi, 25 mai, de la ora 17, dar si al unei expozitii Swedish Crime Scenes, care va fi disponibila in acelasi loc. 