Brian May dezvaluie ca Freddie Mercury aproape isi pierduse un picior, din cauza bolii

Chitaristul Brian May a vorbit pentru prima data, pentru Sunday Times, despre impactul pe care l-a avut SIDA asupra lui Freddie Mercury, dezvaluind ca solistul isi pierduse aproape un intreg picior in lupda cu boala. May este sigur ca Freddie ar fi trait inca daca o combinatie de medicamente ar fi ajuns "cu cateva luni" mai devreme, relateaza Telegraph .

"Problema a fost de fapt piciorul sau, pentru ca, tragic, ramasese foarte putin din el. Odata, ni l-a aratat la cina. A spus «Oh, Brian, imi pare rau ca te-am suparat aratandu-ti asta». Si am spus «Nu sunt suparat, Freddie, doar ca realizez ca trebuie sa faci fata cu toata aceasta durere teribila".

Chitaristul a spus ca initial Mercury nu a vrut sa discute despre conditia sa cu ceilalti membri ai formatiei , dar erau constienti de gravitatea bolii lui.

May a spus ca"coctailul magic de pastile - care inseamna ca HIV si SIDA nu mai sunt considerate o sentinta sigura la moarte - a venit prea tarziu pentru colegul sau de formatie.

"A ratat la cateva luni. Daca ar fi fost putin mai tarziu, ar fi fost cu noi inca, sunt isgur".

Potrivit Lui May, va fi lansata o carte Queen in 3D care contine o serie de fotografii ale legendarei formatii de la formarea acesteia, in 1970, pana in prezent.

Freddie Mercury avea doar 45 de ani cand a murit de pneumonie provocata de SIDA, in 1991.