Care sunt superlativele Bookfest 2017

Articol webPR

Toata lumea buna si-a dat intalnire saptamana viitoare la ROMEXPO, la cea de-a XII-a editie a Salonului International de Carte Bookfest (24-28 mai)! Un milion de carti, circa 400 de evenimente pentru toate gusturile, de la lansari de carte si proiectii de film, pana la piese de teatru, concerte si ateliere pentru cei mici, sunt doar cateva dintre ingredientele unui Salon de Carte Bookfest care se anunta deja spectaculos. Ca autori ai unora dintre cele cateva mii de titluri noi sau ca invitati, cele mai importante personalitati ale vietii culturale - dar si alte figuri publice de prim rang - vor fi timp de cinci zile in Sarbatoarea Cartii - Bookfest!Copiii sunt vedetele acestui eveniment pentru ca organizatorii le-au pregatit un Bookfest Junior special pentru ei, care grupeaza toate evenimentele la care cei mici sunt asteptati atat la standurile celor peste 200 de edituri prezente cat si la spatiul dedicat Bookfest Junior, de doua ori mai mare decat in oricare din anii trecuti.Intrarea publicului la Bookfest este, ca de obicei, libera iar copiilor li s-au pregatit si o sumedenie de surprize si concursuri la care pot castiga premii spectaculoase: tabere de vara, carti sau acces gratuit la cursuri. Aproape fiecare stand de la Bookfest 2017 va avea evenimente si carti speciale pentru copii si adolescenti, iar reducerile consistente - de pana la 80%, precum si cartile la pret de 1 leu, 3 lei sau 5 lei - vor face deliciul vizitatorilor.Programul pentru copii incepe inca de la prima ora a Salonului, adica de miercuri, 24 mai, de la ora 10, cand editura Curtea Veche Publishing le-a pregatit celor mici o intalnire cu Pac si Mac, personajele unei noi carti pentru copii - Erus si Valea Rabdarii, de Alec Blenche, iar cei de la editura Nemi le propun copiilor un atelier creativ pornind de la cartea Enescu si hora razelor de soare, de Cristina Andone, si unul de desen pornind de la cartea Aventurile lui Sacha in castelul fermecat, de Iulian Tanase. In fiecare zi, chiar de la ora 10, cand se deschide accesul publicului la Bookfest, copiii vor avea cate o activitate la care sa participe, de la constructii cu figurine LEGO, desene pe asfalt si jocuri de rol, pana la ateliere de stiinta si chiar mini-recitaluri de pian.Nu doar cei mici au motive sa vina la Bookfest, cel mai important salon de carte din Romania, pentru ca editurile au pregatit evenimente si carti pentru cele mai variate gusturi si exigente. Autorii romani sunt, evident, cei mai prezenti in programul general de evenimente iar vizitatorii Bookfest pot lua autografe de la unii dintre cei mai cunoscuti scriitori si eseisti: Mircea Cartarescu, Andrei Plesu, Gabriel Liiceanu, Gabriela Adamesteanu, Lucian Dan Teodorovici, Florin Iaru, Nicolae Breban, Radu Paraschivescu, Nicolae Manolescu, Cornel Ungureanu, Mircea Mihaies si multi, multi altii.Dar si jurnalistii pot scrie carti si vor demonstra asta, in cele cinci zile ale Salonului, unii dintre cei mai cunoscuti si apreciati ziaristi. Realizatorul emisiunii Starea Natiei, Dragos Patraru, va lansa sambata viitoare, pe 27 mai, cartea Unde nu-i cap, vai de popoare, aparuta la editura Litera; Ramona Ursu si-a descoperit placerea de a scrie si revine in atentia publicului cu o carte consacrata protestelor din luna februarie din Romania intitulata Noaptea ca hotii, aparuta la editura Humanitas si care va fi lansata duminica, 28 mai, de la ora 12. In fine, Emilia Sercan, cunoscuta pentru anchetele referitoare la plagiatele de care au fost acuzati unii dintre cei mai importanti lideri politici din Romania, va lansa duminica, 28 mai, de la 12.30, volumul Fabrica de doctorate sau Cum se surpa fundamentele unei natii, aparut tot la editura Humanitas.O alta premiera pentru actuala editie a Salonului International de Carte Bookfest este ca trei dintre cei mai importanti ambasadori de la Bucuresti vor fi prezenti la ceremonia de deschidere, care va avea loc pe 24 mai, de la ora 12, la intrarea in pavilionul C1. Astfel, E.S. Anneli Lindhal Kenny, ambasadoarea Suediei ¬ Invitat de Onoare Bookfest 2017, va fi insotita de E.S. Tamar Samash, ambasadoarea Israelului - Invitat de Onoare Bookfest 2016, si de E.S. Hans Klemm, ambasadorul SUA, Statele Unite ale Americii urmand sa fie Invitat de Onoare al editiei Bookfest din 2018. Li se vor alatura Consilierul Prezidential Sergiu Nistor care va conferi, pentru a doua oara consecutiv, Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru Salonul International de Carte Bookfest, Irina Cajal, subsecretar de Stat de la Ministerul Culturii, si Grigore Arsene, presedntele Asociatiei Editorilor din Romania, organizatorul evenimentului.O alta figura marcanta a vietii publice, procurorul general al Romaniei Augustin Lazar, va fi de asemenea prezent inca din prima zi, pe 24 mai, de la ora 17, pentru a-si lansa o carte pe o tema actuala, Conflictul de interese, aparuta la editura Universul Juridic. Fostul vicepremier Vasile Dancu este, la randul sau, protagonistul unui eveniment plin de incarcatura simbolica: lansarea celui mai recent volum, Politically incorrect. Scenarii pentru o Romanie posibila, publicat de editura Scoala Ardeleana, si care va fi lansat vineri, pe 28 mai, de la 18.30.Programul complet de evenimente este atasat prezentului comunicat. Programul actualizat al evenimentelor este pe www.bookfest.ro (disponibil si in versiune pentru mobil si tableta).Salonul International de Carte Bookfest este organizat de Asociatia Editorilor din Romania, sub egida Federatiei Editorilor din Romania, cu sprijinul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale. Pentru al doilea an consecutiv, Salonul International de Carte Bookfest este organizat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei.Parteneri: Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, Erasmus+, Cumpana, Julius Meinl, Cocor Media Channel.Parteneri media: TVR, Europa FM, Hotnews.ro, Adevarul, Dilema Veche, Observator Cultural, Historia, Accente, news.ro, Klarmedia.Bookfest este cel mai important salon de carte din Romania si singurul eveniment al industriei editoriale care a reusit sa capete o dimensiune internationala marcanta. La Salonul International de Carte Bookfest de anul trecut (Bucuresti, 1-5 iunie 2016) au fost prezente peste 200 de edituri, programul celor cinci zile cuprinzand peste 300 de evenimente, de la lansari si dezbateri pana la proiectii cinematografice si evenimente interactive. Invitat de Onoare al editiei 2016 a fost Israel, fiind prezente nume precum Zeruya Shalev, Fania Oz-Salzberger, Meir Shalev, Dror Mishani, Gil Hovav, Rony Oren.