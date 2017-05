FIPB 2017: Poezie experimentala, lecturi publice cu poeti straini si concerte jazz

Primul episod dedicat lecturilor publice cu invitatii din strainatate din cadrul editiei din acest an a Festivalului International de Poezie de la Bucuresti (FIPB) are loc joi, 18 mai, incepand cu ora 18.30, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I".In cadrul evenimentului, moderat de Magda Carneci, sustin lecturi publice poetii Entela Safeti Kasi (Albania), Gueorgui Konstantinov (Bulgaria), Olga Wallo (Cehia), Hu Chuanyi (China), Jidi Majia (China), Gao Xing (China), Gong Xuemin (China), Lee Gil-Won (Coreea), Katlin Kaldmaa (Estonia), Jarkko Tontti (Finlanda), Sylvestre Clancier (Franta), Katica Kulavkova (Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei), Veronika Dintinjana (Slovenia) si Haydar Ergulen (Turcia).Momentul muzical este asigurat de Grigore Lese.Ce de al doilea episod dedicat lecturilor publice este planuit pentru ziua, in Aula Bibiliotecii Centrale Universitare "Carol I", iubitorii de poezie din capitala ii vor putea intalni pe: Hugo Mujica (Argentina), Marco Lucchesi (Brazilia), Calin-Andrei Mihailescu (Canada), Simona Rackova (Cehia), Olja Savicevic (Croatia), Mangalesh Dabral (India), Marco Di Pasquale (Italia), Enormi Stationis (Polonia), Adam Puslojic (Serbia), Barbara Korun (Slovenia), Ioana Gruia (Spania), Jordi Valls (Spania) si Nikolay Zvyagintsev (Rusia). Un eveniment moderat de Dinu Flamand, recital muzical:completeaza lista formatelor dedicate oaspetilor din strainatate din cadrul FIPB 2017. Vineri, 19 mai, incepand cu ora 20.30, la POINT (Strada Eremia Grigorescu 10), se desfasoara proiectul cu titlul "metaMorph ~ un punct plecat la plimbare".