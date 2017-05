Cronica de carte. "Prostii Europei" de Traian Ungureanu. PC si migratia musulmanilor in Europa

Volumul Proștii Europei. Cum se sinucid civilizațiile se lanseza la Bookfest, pe 27 mai, la ora 17:30, la standul Humanitas. Vor vorbi H.-R. Patapievici și Radu Paraschivescu.

Marele inamic al lui Traian Ungureanu este corectitudinea politica, abreviat PC. Cu ea se razboieste, se ia de gat, o tranteste si o expune in toata nuditatea ei ilogica, fantomatica, utopica, de idol venerat al stangii mondiale. Ea este personajul principal al textelor adunate in cartea „Prostii Europei. Cum se sinucid civilizatiile”, de curand aparut la Editura Humanitas, volum compus din articole scrise de-a lungul ultimilor trei ani in diferite publicatii romanesti de Traian Ungureanu.PC este un fel de prostire pe fata si un marxism din care a disparut proletariatul. Se manifesta ca un cult si o dogmatica in viata publica si politica, oprima valorile morale clasice din cauza atentiei exclusive pe care o acorda minoritatilor de tot felul. Cine nu se supune va fi maturat - nici minoritar nu mai poti sa fii, zice Traian Ungureanu, daca nu imbratisezi principiile PC si nu te anunti de stanga.Tot PC-ul a colonizat universitatile si otraveste mintile tinerilor, creaza si impune adevarurile ei. Este fermentul ce distruge civilizatia si cultura iudeo-crestina a batranului continent, inabusa in mod insuportabil spiritul care a creat Statele Unite ale Americii. Posedand ca un demon elitele occidentale PC este motivul si simptomul sinuciderii civilizatiei europene.Dupa marele dusman urmeaza marea problema. Ea este, pentru Traian Ungureanu, imigratia musulmana in Europa. Acceptarea acestei invazii va fi pustiitoare pentru Europa crede si o spune in repetate randuri autorul, va insemna distrugerea civilizatiei europene. Sunt multe articole pe aceasta tema care actioneaza ca o cheie universala pentru a intelege diferite miscari pe scena mondiala.Pro-american convins, pledeaza pentru pastrarea legaturii intre SUA si UE, condamna legaturile europenilor cu Rusia lui Putin si avertizeaza asupra pericolului rusesc. Nici o clipa nu nega democratia si valorile democratice, pe care le vede insa amenintate mai degraba de pericolul ideologiei de stanga, mostenitoare a marxismului hegemonic. In Trump vede raspunsul societatii americane sanatoase in fata ipocriziei si monopolului aceleiasi ideologii stangiste in politica, educatie si media. Tot Trump, crede Traian Ungureanu, este cel care ar putea sa tina piept influentei globale a Rusiei. Iar Brexitul, la fel ca si alegerea lui Trump, ar insemna de fapt decuplarea autenticei democratii anglo-saxone de falsitatea democratiei europene. (Sunt convingeri ale autorului care trebuie subliniate – deseori textele sale au fost citate in mod ciuntit, desprinse de context.)Excelent publicist, polemist dramatic si redutabil, cu verb exploziv, Traian Ungureanu merita citit oricand. Pentru ca indiferent cat de tare striga, cat de devastatoare sunt ironiile sale si cat de unilateral vede lucrurile uneori, cat exagereaza, Traian Ungureanu nu face niciodata figura de frustrat. N-are jelanii sau perfidii, nu se baloneaza, dar nici nu se simte mic in fata istoriei pe care o traieste.Textele din volum au fost scrise infierbantat, reactionand la discursurile prea linistitoare ale elitelor europene, discursuri tradand deseori indiferenta si acceptare pentru situatii inacceptabile si extraordinare. Sunt raspunsuri la cliseele propagate de birocratii europeni si la inadecvarea discursului politic in crizele din ultima vreme, in special cele determinate de atentate teroriste. Sunt atitudini publicistice menite sa contrasteze cu o presa univoca, captiva discursului establishmentului, lipsita de verva si intrebari. De altfel Traian Ungureanu avertizeaza ca nu este decat co-autor al acestui volum, autorul real fiind eul sau circumstantial, care traieste la cald evenimentele si reactioneaza.Populismul este un parazit care se lipeste de absolut orice ideologie imprumutand trasaturile de baza ale tulpinii, organismului, din care suge. Exista populism de dreapta, de stanga, ecologist, liberal, elitist, democrat etc. Reteta populista e simpla de tot, ii pui in opozitie pe multii oameni buni si drepti, norodul sarac, plin de senimente curate, iubiti de Dumnezeu sau de Marx, cu elitele corupte si asupritoare, exploatatoare, alogene (neaparat). Bagi la cuptorul urii...Misiunea lui Traian Ungureanu in aceste texte a fost dificila, trebuie recunoscut acest fapt. E dificil sa spui ceea ce gandesti pe un teren atat de fluid si intoxicat fara sa cazi realmente in malaxorul populismului. Infinit mai greu e sa nu fii acuzat de populism sau, mai rau, de „rasism”.El spune la un moment dat: „In fond, ascensiunea populara a agitatilor care au urcat pe val in Statele Unite si in Franta nu e un accident. E rezultatul a 25-30 de ani de autism luminat. In toti acesti ani, nimeni nu a putut indupleca si intoarce din drum o clasa politica pusa pe reeducat natiuni. Sigur Trump si Le Pen sunt niste apucati [...]. Treaba lor, si tratament reusit! Problema care ne priveste cu adevarat e ca furia radicalilor a fost inlesnita de aroganta obeza a elitelor. Faptele vorbesc, nebagate in seama de prea mult timp” (pag. 49). Cum vorbesti deci despre fapte fara a face jocul populistilor, a celor ce profita fara vreo legitimitate de pe urma „faptelor” si a nemultumirilor - reale sau nu?