 „Aducem Italia aproape de tine”

Articol webPR

Festivalul, care se desfasoara in jurul datei de 2 iunie, Ziua Nationala a Republicii Italiene, cuprinde o serie de evenimente dedicate promovarii produselor Made in Italy in Romania precum si initiative cu caracter cultural care sa puna si mai mult in valoare patrimoniul artistic al Italiei.Pe parcursul unei luni, iubitorii de frumos si de bun gust sunt invitati sa faca o calatorie in lumea traditiei si a stilului de viata italiene, de-a lungul careia se imbina gastronomia, moda, designul si cultura.Din 25 mai in 15 iunie se vor desfasura saptamanile bucatariei, modei si amenajarii interioare promovate de Agentia ICE cu sprijinul partenerilor locali. Printre initiativele de program semnalam in special La masa - in restaurantele italiene, o saptamana dedicata bucatariei italiene in principalele restaurante din Bucuresti, care vor oferi meniuri la preturi promotionale, Saptamana modei italiene, pe perioada careia mai multe magazine cu branduri italiene din Bucuresti vor promova ”Made in Italy” prin oferte speciale, Saptamana Amenajarii interioare si Designului Made in Italy in unele dintre cele mai cunoscute show-room-uri din capitala. De asemenea, pentru a promova produsele editurilor italiene, casa de editura Pavesiana va propune o serie de evenimente dedicate autorilor italieni si proiectii de film cu degustari.Pe langa evenimentele dedicate publicului larg, in cadrul Festivalului Italian vor avea loc evenimente destinate profesionistilor si societatilor. Pe 23 mai va avea loc a patra editie a ”Italian Wine & Food Day”, manifestare dedicata promovarii vinurilor si produselor alimentare italiene, in care vor fi prezenti in calitate de expozanti producatori italieni care doresc sa intre pe piata romaneasca.In cadrul evenimentului se va desfasura un seminar organizat de Camera de Comert Italiana pentru Romania in cursul caruia va fi prezentat ”Raportul de constatare a cazurilor de Italian Sounding in sectorul de retail alimentar din Romania - editia 2017”, urmat de premierea restaurantelor certificate ”Ospitalita italiana„. In data de 15 iunie va fi organizata a doua editie a evenimentului ”Italian Beauty & Care Day”, in cadrul careia producatorii italieni vor prezenta specialistilor romani din domeniul produselor de infrumusetare si ingrijire personala cele mai bune produse Made in Italy. In ce priveste evenimentele culturale din Festivalul Italian, in data de 1 iunie 2017, se va desfasura la sediul Institutului Italian de Cultura din Bucuresti expozitia ”Vivere Napoli” a lui Alin Daniliuc care prezinta patruzeci de acuarele de mic format care abordeaza teme ce reprezinta si sintetizeaza structura urbana, arhitectonica si sociala a orasului Napoli: vederi panoramice, detalii urbane, piete si piatete, monumente, activitati. Tot la sediul Institutului Italian de Cultura, pe 23 mai va avea loc Conferinta ”Pirandello in istoria umorului literar„ a profesorului Massimo Rizzante. Se vor desfasura apoi proiectiile a doua filme italiene - ”Accabadora” de Enrico Pau (pe 8 iunie) si ”Ochi inchisi„ de Giuseppe Petito (pe 15 iunie).Pentru detalii cu privire la evenimentele Festivalului Italian va rugam sa consultati site-ul oficial al festivalului ( www.festivalitalian.ro ) si pagina de facebook a manifestarii ( https://www.facebook.com/FestivalItalian/ ).