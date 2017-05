Tatiana Iekel, actrita a Teatrului Mic din Capitala, a murit la varsta de 84 de ani

"Tatiana Iekel, actrita a Teatrului Mic din Bucuresti o viata intreaga, a plecat dintre noi lasand in urma amintirea unor roluri memorabile, deopotriva in teatru si film, dar si imaginea unui om frumos si discret pana in ultima zi a vietii sale", se arata in comunicatul remis de Teatrul Mic."Sa joc teatru a fost bucuria mea cea mai mare! Este ca o patima fara sfarsit... Teatrul Mic", marturisea Tatiana Iekel in volumul "Teatrul Mic. 50 de ani", aparut in 2013, potrivit comunicatului.Nascuta la Iasi, pe 10 octombrie 1932, Tatiana Iekel a fost repartizata la Teatrul Mic imediat cum a terminat Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. Caragiale. Aici a jucat fara intrerupere, cu mare dragoste si un talent inegalabil, pana la varsta pensionarii.Zboara cocorii de Victor Rozov (1958), in regia lui Mihai Raicu, este primul spectacol in care a fost distribuita intr-un rol principal (Veronica Bogdanova). Aici a jucat alaturi de nume precum Iurie Darie si Ion Gheorghiu. Are un succes de neuitat si participa in delegatia Rusiei la Cannes, care promova filmul omonim, cu Tatiana Samoilova in rolul principal."Pe scena Teatrului Mic si Foarte Mic insumeaza peste 70 de roluri, pline de substanta si apreciate foarte mult de publicul romanesc. Ultimul personaj in chipul caruia a fost distribuita pe scena Teatrului Mic, Evelyn Thomas, a fost in spectacolul Cum gandeste Amy, regizat de Catalina Buzoianu (2005)", se mai precizeaza in comunicat.Recent, Tatiana Iekel a interpretat-o pe Evelina in filmul Sieranevada (2016), regizat de Cristi Puiu, rol pentru care a primit o nominalizare in acest an la Premiile Gopo la categoria Cea mai buna actrita in rol secundar."Teatrul Mic este alaturi de familia indurerata si va pastra vie amintirea unei actrite, dar mai ales a unui om care nu poate fi uitat", mai spun reprezentantii teatrului.