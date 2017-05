Dirijorul Tiberiu Soare si soprana Irina Iordachescu, protagonisti in conflictul de la Opera de anul trecut, l-au dat in judecata pe autorul blogului DespreOpera si ii cer 420.000 de lei despagubiri

Reamintim ca Opera Romana a fost in 2016 scena pe care s-a consumat un scandal public fara precedent. El a inceput in momentul in care directorul interimar Tiberiu Soare a scos din organigrama institutiei functia de director artistic al corpului de balet, detinuta de Johan Kobborg, un coregraf danez apreciat in lumea operei. Irina Iordachescu a sustinut decizia directorului Tiberiu Soare.Din acel moment, angajatii Operei si artistii s-au impartit in doua tabere, avand loc mai multe proteste de ambele parti. Premierul Dacian Ciolos si ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, nu au reusit sa gestioneze conflictul dintre cele doua tabere.Punctul culminant al scandalului a fost momentul in care mai multi angajati ai Operei, adversari ai lui Johan Kobborg si sustinatori ai lui Tiberiu Soare, le-au strigat dansatorilor condusi de coregraful danez "Afara din tara!" ( sursa ). Kobborg si mai multi balerini, printre care si Alina Cojocaru - una dintre cele mai mari dansatoare din lume - au plecat de la Opera Romana.Alexandru Patrascu a relatat pe larg conflictul de la Opera Romana pe blogul DespreOpera.com si in articole publicate de ziarul Adevarul. El a relatat in cheie critica decizia lui Tiberiu Soare de a-l indeparta pe coregraful Johan Kobborg.Procesul se judeca la Tribunalul Bucuresti.