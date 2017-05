Bookfest Junior 2017: un adevarat salon de carte, cu program doar pentru copii si adolescenti

Articol webPR

Copiii si adolescentii au camerele lor, cu rafturile sau bibliotecilor lor, cartile si revistele lor, cu activitati diferite la fiecare generatie. Pentru a servi mai bine aceasta lume aparte, care isi are propriile imagini, miscari si interese, Bookfest Junior revine cu o editie in care joaca in totalitate dupa regulile copiilor si adolescentilor. Care sunt cartile pe care le-ar alege din oferta bogata a editurilor si ce activitati ii atrag sau ii ajuta sa isi dezvolte aptitudinile sunt intrebari la care parintii si profesorii pot afla raspunsuri cu aceasta ocazie. Astfel de evenimente expozitionale dedicate copiilor si adolescentilor sunt de multa vreme o traditie in tarile cu o piata de carte puternica si cu consum cultural ridicat.Bookfest Junior 2017 este un prilej pentru copii sa descopere lumea minunata a cartilor. Vor fi lansate cele mai asteptate titluri pentru copii si adolescenti, vor fi organizate intalniri cu autorii si ilustratorii cartilor, in standurile editurilor, dar si in standul Bookfest Junior (pavilionul C1, balcon) vor avea loc nenumarate spectacole, proiectii de filme, ateliere de desenat si povestit, de stiinta si experimente, plus 20 de activitati interactive organizate de Ambasada Suediei la Bucuresti in parteneriat cu eematico (pentru programari accesati www.swedenabroad.com/ro-RO/Embassies/Bukarest). De asemenea, vizitatorii sunt asteptati cu reduceri pornind de la 20% si ajungand si la peste 70% la toate cartile pentru copii si adolescenti, precum si multe alte surprize, cadouri si tombole cu premii.Si, nu in ultimul rand, copiii pot participa la marele concurs al acestei editii: ”Bookfest Junior te premiaza pentru o vacanta frumoasa„ cu trei tabere oferite de Happy Faces Camp ( www.tabara-mea.ro) , doua sute de carti oferite de editurile participante la Bookfest Junior 2017 si un curs gratuit pentru copii (grupa de varsta 3-6 sau 7-12 ani) oferit de eematico ( www.eematico.org ).Talonul pentru concurs poate fi decupat din harta-program Bookfest Junior 2017, care va fi disponibila in standul Bookfest Junior sau la intrarile in pavilioanele C1 si C4. Talonul trebuie depus in urna aflata in standul Bookfest Junior (Pavilionul C1, balcon). Extragerea celor sase castigatori va avea loc duminica, 28 mai, ora 16.00, in standul Bookfest Junior. Regulamentul concursului va fi disponibil pe www.bookfest.ro Programul evenimentelor, in curs de actualizare, al Bookfest Junior 2017 va putea fi consultat pe site-ul oficial www.bookfest.ro. Organizatori: Asociatia Editorilor din Romania, Ambasada Suediei la Bucuresti, Editura Aramis, Editura Arthur, Editura All, Editura Cartea Copiilor, Editura Casa Radio, Editura Corint Junior, Curtea Veche Publishing, Editura Diana, Didactica Publishing House, Editura Integral, Editura Humanitas/Humanitas Junior, Editura Litera Mica, Maya's Amazing Bookland, Editura Meteor Press, Editura Nemi, Editura NICULESCU, Editura Pandora M,Editura Paralela 45, Editura Polirom/Polirom Junior Editura Prut, Editura RAO, Editura Univers Enciclopedic Junior si Editura Vellant.