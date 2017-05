100 de ani de la stabilirea reatiilor diplomatice dintre Romania si Portugalia. 12 capitole ale creativitatii romanesti - LUNA MAI: PICTURA

Proiectul Fikl. Portuguese Storylines/ Fikl. Puneri in scena portugheze organizat sub semnul celebrarii a 100 de ani de relatii diplomatice romano-portugheze de catre Ambasada Romaniei in Republica Portugheza, Fundatia Bonte, Institutul Cultural Roman de la Lisabona, Directia Generala a Patrimoniului Cultural si Palacio Nacional da Ajuda, il aduce in prim-plan pe pictorul Gheorghe Fikl, "caracteristic pentru tanara generatie de artisti romani" (Ileana Pintilie).Evenimentul, integrat in cadrul programului ARCO Lisboa, prestigiosul targ de arta contemporana din Portugalia, reuneste o serie de lucrari ale artistului aflate in importante colectii private (colectia Fundatiei Bonte, colectia privata a A.S.R. Printul de Wales, pentru a aminti doar cateva dintre acestea) prezentate la Lisabona gratie sprijinului oferit de colectionarul Alain Bonte.Expozitia va fi deschisa in fiecare zi intre orele 10.00 si 18.00 (ultima intrare 17.30). Miercurea, muzeul este inchis.