Co-lectia de stiinta la Editura Publica: Cum a creat jocul lumea moderna? Wonderland de Steven Johnson

Cartea Wonderland.Cum a creat jocul lumea moderna de Steven Johnson inaugurează– o colecție dedicată celor mai interesante și importante idei științifice, descoperiri și inovații din lumea de azi lansata de Editura Publica Jocul a fost întotdeauna mai important decât realizează cei mai mulți dintre noi. În această analiză plină de viață a forței jocului și a delectării, Steven Johnson ne oferă o istorie surprinzătoare a divertismentului popular. Autorul abordează domenii variate – de la bucătăria medievală și tavernele antice, până la cazinouri și malluri – și identifică ideile inovatoare din orice loc în care oamenii se străduiesc să se amuze pe ei înșiși, dar și pe alții.Narațiunea lui Johnson este la fel de amuzantă ca și invențiile pe care le descrie. De-a lungul acestei călătorii, face nenumărate opriri surprinzătoare, de la concepte simple, la sisteme moderne complexe. Ne face cunoștință cu pitoreștii inovatori ai timpului liber: exploratorii, patronii, showmenii și artiștii care au schimbat mersul istoriei, inventând articole de lux, instrumente muzicale, mâncăruri exotice, spații publice, jocuri video și spectacole de magie. Johnson demonstrează că aceste tărâmuri de basm ale divertismentului au făcut mai mult decât să-i distreze pe deținătorii lor. În plus, acestea au contribuit în mod direct la revoluțiile economice și sociale care au transformat lumea modernă.Johnson pledează convingător pentru ideea că oricine dorește să afle încotro se îndreaptă tehnologia și curentele sociale ar trebui să acorde maximă atenție modului în care ne jucăm. Dacă sunteți în căutarea viitorului, îl veți găsi oriunde oamenii se amuză la maximum.Potrivit editurii, cărțile alese au în comun scriitura bună și interesul pentru popularizarea științelor. Pentru anul acesta sunt in prergatire în Co-lecția de știință:· Undoing Project de Michael Lewis· Stuff matters de Mark Miodovnik· I contain multitudes de Ed Young· Time travel de James Gleick· The hidden life of trees de Peter Wohlleben· A brief history of everyone who ever lived de Adam RutherfordÎn Wonderland, Steven Johnson ne demonstrează, cu un stil care cucerește iremediabil, că joaca și bucuria creării unui produs destinat divertismentului au făcut mai mult decât să-i distreze pe oameni: au contribuit în mod direct la revoluțiile economice și sociale care au transformat lumea modernă.Steven Johnson a publicat zece bestselleruri, printre care Cum am ajuns aici și De unde vin ideile bune. Este gazda serialului How We Got to Now, distins cu Premiul Emmy, precum și a podcastului Wonderland.