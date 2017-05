Cum sa-ti controlezi furia? - Ghid practic

​Recomandare de lectura

Cand "explodezi" de furie, gesturile necugetate pot avea consecinte pe care sa le regreti o viata intreaga: ajungi sa-ti strici relatiile cu cei mai buni prieteni, iti periclitezi situatia de la serviciu sau chiar te imbolnavesti grav. Reactia pasiva, de tipul "Rabda si intoarce si celalalt obraz", dar si exprimarea bruta a furiei (prin lovirea unor perne, de exemplu) sunt, ambele, solutii la fel de nesanatoase.

Dar cum altfel sa faci fata stresului si nedreptatilor si cum sa iti aperi punctul de vedere, fara sa pari agresiv? Influentul terapeut american Albert Ellis te ajuta sa-ti intelegi mai bine credintele care iti provoaca furia, sa iti exprimi in moduri asertive (dar neviolente) opiniile in fata celor care te-au maniat, dar si sa aplici metode de relaxare si de control cognitiv-comportamental al reactiilor afective exacerbate si al gandurilor irationale disfunctionale. Miza cartii nu consta in a-ti reprima sau ascunde furia, ci in a o accepta si a o modula in forme sanatoase, care te pot ajuta sa fii mai asertiv si mai echilibrat.

Albert Ellis a fondat psihoterapia rational-emotiva si comportamentala (REBT) si a mai fost tradus la Editura Trei cu volumele: Evolutia unei revolutii (antologie); Sex fara vinovatie in secolul XXI si Cum sa te simti mai bine, sa te faci mai bine, sa ramai mai bine.

Raymond Chip Tafrate este psiholog clinician si profesor de criminologie la Central Connecticut State University.