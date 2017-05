De ce trebuie sa veniti la Bookfest 2017

Articol webPR

De ce e Romania astfel?, o replica la cartea lui Lucian Boia

Antropologul Vintila Mihailescu vine la Bookfest 2017 cu un volum proaspa De ce e Romania astfel? Avatarurile exceptionalismului romanesc, publicat de editura Polirom, o replica peste ani la cartea cu titlu similar a istoricului Lucian Boia (De ce este Romania altfel?, Humanitas, 2012). Coordonati de Vintila Mihailescu, antropologi, sociologi, politologi, istorici, universitari si cercetatori incearca sa raspunda la intrebarea care ne roade de mult: nu de ce este Romania altfel?ᅡ, ci de ce este Romania astfel?. Tot la editura Polirom va fi lansat si volumul autobiografic Viata mea, de Nicolae Breban, unul dintre cei mai prolifici prozatori contemporani. "Viata mea nu este doar reconstituirea unei biografii exceptionale, ci si verificarea unei structuri, a unei ᅡtrairi-tip care revine mereuᅡ, formula prin care Nietzsche, invocat adesea de scriitor, definea caracterul", spunea criticul literar Bogdan Cretu despre volumul in cauza.

Biblioteca Polirom a pregatit amatorilor de literatura cateva aparitii extrem de asteptate, dintre care amintim Femeia cu Parul Rosu, cel mai recent titlu al lui Orhan Pamuk, Contraviata, de Philip Roth, dar si Viata, autobiografia celebrului chitarist Keith Richards (solist si fondator Rolling Stones). Peste 1000 de titluri vor fi disponibile in standul editurii Polirom, care ii asteapta pe vizitatorii Bookfest cu reduceri de circa 20%.

Carti noi de Andrei Plesu, Gabriel Liiceanu si Mircea Cartarescu

Unii dintre cei mai indragiti autori ai editurii Humanitas au pregatit titluri noi, pentru Bookfest 2017: Andrei Plesu - Conferinte, Gabriel Liiceanu - Romania, o iubire din care se poate muri, Mircea Cartarescu - Peisaj dupa isterie, Radu Paraschivescu - Am fost candva femeie de onoare, Tatiana Niculescu - Mistica rugaciunii si a revolverului. Viata lui Coneliu Zelea-Codreanu, Ioana Nicolaie - Pelinul negru. Alaturi de ei, intre noile aparitii editoriale ce vor fi prezentate publicului se numara si cateva aparitii interesante semnate de tineri autori ca Emilia Sercan - Doctorate sau Ramona Ursu - Noaptea, ca hotii, care abordeaza probleme sistemice ale societatii romanesti actuale. Ioana Bradea, o revelatie a literaturii romanesti de la inceputul anilor 2000, revine in 2017 cu o carte proaspata, Inalt este numele tau, in care reconstruieste, din cioburi de povestiri, tabloul orasului sau natal, Bistrita.

Editura Humanitas Fiction va lansa la Bookfest 2017 titluri ale unor autori consacrati la nivel international. Scriitorul rus Evgheni Vodolazkin, care a cunoscut celebritatea pe plan international cu romanul Laur si care va veni la Bucuresti pe 18 si 19 mai, va avea pe rafturile de la Bookfest un nou roman tradus in limba romana, Aviatorul. Innokenti Platonov, protagonistul romanului, fara a fi in realitate aviator, savarseste un zbor extrem intre inceputul si sfarsitul secolului XX, devenind obiectul unui experiment intr-un lagar cu destinatie speciala. Nascut in 1900, el este inghetat in azot lichid la mijlocul anilor `20, iar in 1999, deja in alta lume, este dezghetat. De aici, Vodolazkin porneste o minutioasa reconstructie a istoriei inceputului de secol XX, lasand totusi in surdina "evenimentele istorice" si concentrandu-se pe experienta individului. Intre celelalte romane proaspete Humanitas Fiction care vor fi disponibile la Bookfest se numara Fima, de Amos Oz; Fratricizii, de Nikos Kazantsakis; Iata-ma, de Jonathan Safran Foer sau Amurgul marinarului, de Yukio Mishima, considerat de cotidianul britanic The Times drept "cel mai bun roman al lui Mishima si unul dintre cele mai mari ale secolului trecut".

Procurorul general preda Conflictul de interese

Editura Curtea Veche Publishing aduce la Bookfest 2017 titluri regale noi, dar si reduceri spectaculoase, care merg pana la 80% din pretul de pe coperta pentru unele titluri. Dintre aparitiile in premiera pentru 2017, Curtea Veche Publishing propune Povestea Castelului Peles, de Alteta Sa Regala Principele Radu al Romaniei, un album ce ilustreaza istoria impresionanta a palatului si Castelul Bran, o splendida monografie elaborata de Diana Mandache, destinata celor care doresc sa afle adevarata istorie a acestui simbol.

O abordare academica a unui subiect pe care ne-am obisnuit sa il vedem mai mult in talk-show-urile politice sau in paginile ziarelor propune editura Universul Juridic, care va lansa lucrarea Conflictul de interese. Teorie si jurisprudenta. Studii de drept comparat. Editia a II-a revazuta si adaugita, de Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Structurata ca un studiu comparativ prin raportare la dreptul penal francez, lucrarea semnata de Augustin Lazar poate fi utila celor care vor sa inteleaga inclusiv presiunile din mediul politic pentru inlocuirea in Codul Penal a articolului referitor la conflictul de interese.

Poetul si omul de televiziune Mircea Dinescu revine la prima sa dragoste, poezia, si aduce la Bookfest Colier din bomboane de coliva, un volum proaspat de versuri scrise in ultimii doi ani. Volumul de "poezii bio" dupa cum le descrie chiar autorul pentru a se diferentia de "dulcegariile pe care le pun in poezii unii astazi", va fi lansat vineri, 26 mai, in cadrul unui eveniment de la care nu va lipsi Vinul lui Dinescu.

Standul editurii Booklet pune la dispozitia tinerilor cititori cele 26 de titluri din colectia "Booklet fiction", de literatura pentru copii si adolescenti, care vor putea fi achizitionate cu reduceri de 20%. In centrul atentiei se vor afla cele cinci titluri care au aparut anul acesta in editii bilingve romana-engleza (Jurnalul unui ninja dintr-a sasea vol. 1 si 2, Padurea spaimelor si Dragoni pe cerul Londrei) si romana-franceza (Enzo dintr-a sasea si Micul Print).

Si editura Linghea va fi prezenta la Bookfest, cu reduceri de pana la 30% din pretul de raft si multe noi ghiduri turistice din seria Explore.

Salonul International de Carte Bookfest este organizat de Asociatia Editorilor din Romania, sub egida Federatiei Editorilor din Romania, cu sprijinul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale. Pentru al doilea an consecutiv, Salonul International de Carte Bookfest este organizat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei.

Parteneri media: TVR, Europa FM, Hotnews.ro, Adevarul, Dilema Veche, Observator Cultural, Historia, Accente.

Bookfest este cel mai important salon de carte din Romania si singurul eveniment al industriei editoriale care a reusit sa capete o dimensiune internationala marcanta. La Salonul International de Carte Bookfest de anul trecut (Bucuresti, 1-5 iunie 2016) au fost prezente peste 200 de edituri, programul celor cinci zile cuprinzand peste 300 de evenimente, de la lansari si dezbateri pana la proiectii cinematografice si evenimente interactive. Invitat de Onoare al editiei 2016 a fost Israel, fiind prezente nume precum Zeruya Shalev, Fania Oz-Salzberger, Meir Shalev, Dror Mishani, Gil Hovav, Rony Oren.