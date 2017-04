Creatoarea de moda Liliana Turoiu, numita in functia de presedinte al Institutului Cultural Roman

Senatorul USR Vlad Alexandrescu a propus ca votul pentru numirea conducerii ICR sa fie amanat pana marti, pentru ca persoanele propuse sa fie audiate din nou si in Plen. Solicitarea lui Vlad Alexandrescu a fost facuta in contextul in care peste 450 de artistii au semnat un memoriu, fiind nemultumiti de votul din comisii de specialitate, a precizat senatorul USR. Potrivit acestuia, artistii au reclamat faptul ca persoanele votate in comisiile de specialitate nu au cunostiinte de management cultural necesare pentru a ocupa functiile vizate si ca nu au prezentat public "nici o viziune si nu au nici un plan strategic pentru dezvoltarea" ICR."Dat fiind faptul ca aceasta institutie reprezinta cel mai important instrument de diplomatie culturala in strainatate, dat fiind ca ICR a functionat cu sincope majore in ultimii patru ani, am vrea sa ne asiguram ca numirea pe care o facem are in subsidiar o buna cunoastere a candidatatilor de catre toti senatorii. In plus, astazi a fost depus la Senat un memoriu catre presedintele Senatului si catre toti senatorii, semnat de 450 de artistii care se declara nemultumiti de votul in comisii. Citez: cele trei persoane care au primit recent votul consultativ al comisiei de cultura si al comisiei de politica externa nu au cunostiinte de management cultural pentru pozitiile respective; nu au prezentat public nici o viziune si nu au nici un plan strategic pentru dezvoltarea institutionala a ICR. Memoriul solicita senatorilor sa isi exercite dreptul de a audia in plenul Senatului pe candidatii propusi pentru ca fiecare dintre noi sa ne putem face o impresie personala in cadrul audierii. Dat fiind faptul ca maine pe ordinea de zi nu exista nici un fel de initiativa legislativa, as vrea sa va propun sa luam in sedinta de maine timpul necesar de a ii audia pe acesti reprezentanti, macar la functia de presedinte a ICR", a afirmat Vlad Alexandrescu de la tribuna Senatului.Propunerea senatorului USR a fost respinsa de majoritatea senatorilor prezenti.Votul Senatului de luni vine dupa audierile candidatilor propusi de partide si organizatii non-guvernamentele din comisiile de specialitate, unde Liliana Turoiu a obtinut votul a 15 senatori. In timpul audierilor, care au durat circa patru ore, Liliana Turoiu a afirmat ca functia de presedinte al ICR este pentru ea "o provocare a omului de cultura care sunt", precizand ca pentru a candida a facut "un sacrifiu", deoarece a fost nevoita sa-si anuleze cinci expozitii. Mai multe detalii aici Potrivit legii de functionare ICR, mandatul conducerii institutiei este de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii.Creatoarea de moda Liliana Turoiu este fina lui Adriean Videanu, sustin unele surse HotNews.ro , in timp ce alte surse spun ca aceasta ar fi chiar verisoara cu Videanu, fiind nascuta ca si acesta in Videle, Teleorman. Actualul ei sot, Florin Ionel, a ocupat functia de secretar general adjunct in Ministerul Economiei, cand acest minister era condus de Videanu. Contactata de HotNews.ro, Liliana Turoiu si-a exprimat dorinta de a se 'delimita de orice informatii nerelevante pentru acest context', precizand ca astfel de informatii tin de spatiul privat.In continuare redam un rezumat al activitatii sale transmis HotNews, pe care aceasta il considera relevant pentru intreg parsul sau profesional,"Liliana Turoiu - profesor, artist vizual si manager de proiecte culturaleCadru didactic al Universitatii Nationale de Arte Bucuresti - institutie de invatamant superior in cadrul careia preda si coordoneaza de peste18 ani proiecte de licenta si master in calitate de Lector Universitar.Membru al Uniunii Artistilor Plastici Profesionisti din Romania, Presedinte al Fundatiei Altum Design si membru al European Development Platform.Om de cultura prin formatie dar si prin cariera de 20 de ani in domeniul artelor vizuale. Este de 15 ani consultant de specialitate si coordonator de targuri si expozitii organizate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, avand o importanta experienta in conceperea, implementarea si promovarea unor ample manifestari expozitionale menite sa promoveze industriile creative si brandurile romanesti.In perioada 2002-2008 a ocupat functia de consilier al Presedintelui Romexpo si a fost, in aceasta calitate, initiatorul si coordonatorul unor proiecte expozitionale de pionierat la acea vreme, precum 'Galeria de Design' din cadrul Targului International Modexpo si 'B.R.F.B. EXPO', proiecte menite sa genereze oportunitati de colaborare in domeniul artistic si sa stimuleze designul si creativitatea romaneasca.Proiectele personale de arta vizuala precum si targurile nationale si internationale la care Liliana Turoiu a colaborat au fost exemple de platforme culturale viabile, care au fost validate si preluate de institutii ale statului roman, de personalitati culturale din Romania si din strainatate, dar si de publicul larg din numeroasele tari in care a expus.Liliana Turoiu a primit anul acesta, in luna martie, Premiul de Excelenta pentru Proiectul Cultural 'Zestrea', la implinirea a 20 de ani de cariera artistica - in cadrul Galei Uniunii Artistilor si a Realizatorilor de Film din Romania - si a fost nominalizata la titlul 'Femeia Anului', la categoria Arta si Cultura.In perioada 2002-2008 a primit Premiul de Excelenta al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pentru proiectele sale, in cadrul mai multor editii ale unor targuri si expozitii nationale. Este membru in comitetul stiintific al Conferintei internationale 'History, Society, Communication', organizata anual de prestigioasa Universitate Sapienza din Roma".