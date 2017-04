Romantism, sex si crima organizata in japonia anilor '60

​Recomandare de lectura

Corespondent de razboi si castigator al Premiului Pulitzer, Paul Brinkley-Rogers a trait o viata aventuroasa prin toata lumea. Exista insa o poveste pe care nu o poate uita: cea a relatiei obsedante cu o misterioasa japoneza mai in varsta decat el, din anul 1959. In vara aceea de demult, cand a intalnit-o pe Kaji Yukiko in portul Yokosuka, Brinkley-Rogers era marinar pe vasul american Shangri-La. O intelectuala pasionata, Yukiko i-a impartasit lui Paul uluitoarele sale cunostinte de literatura, film si poezie si l-a incurajat, ba chiar i-a cerut sa-si foloseasca talentul pentru a deveni scriitorul care este astazi.



Insa relatia lor nu a fost chiar o poveste de dragoste. Cand un membru al yakuza, ferocele sindicat al crimei organizate din Japonia, a incercat sa o rapeasca pe Yukiko, Paul si-a dat seama ca lucrurile erau mult mai complicate in privinta ei – dar si a Japoniei devastate in urma celui de-al Doilea Razboi Mondial – decat pareau la prima vedere. Prin scrisorile mistuitoare pe care i le-a scris Yukiko si prin stilul plin de viata in care autorul relateaza o poveste pe care greutatea timpului a facut-o mai puternica si mai emotionanta, Bucurati-va de fericirea voastra strabate deceniile si continentele, invitandu-ne pe toti sa retraim acele iubiri din viata noastra care nu mor niciodata.

Fusesem indragostit de tine si nu-mi trecuse. Nu-mi mai scriai, dar mi-ai ramas in minte, la inceput o prezenta, dupa aceea un miros pe care-l simteam in intuneric si, mai apoi, o voce slaba, adusa de vanturile care strabateau marea.

O EVOCATOARE CARTE DE MEMORII.

O FRUMOASA CALATORIE DE O JUMATATE DE SECOL ȘI LA O JUMATATE DE LUME DISTANTA. O POVESTE DE DRAGOSTE FARA VARSTA.

Paul Brinkley-Rogers a gasit o cale de a scrie despre dragostea pura. - Sue Halpern

Paul Brinkley-Rogers a fost corespondent de razboi. A lucrat multi ani in Asia, in redactia revistei Newsweek, unde a scris despre razboaiele din Vietnam si Cambodgia, dar si despre moartea presedintelui Mao si miracolul economic japonez. De asemenea, a relatat despre America Latina pentru Miami Herald.

In 2001, alaturi de o echipa de jurnalisti, a obtinut Premiul Pulitzer pentru modul in care a relatat despre lupta dintre guvernele Cubei si Statelor Unite pentru custodia lui Elián González. Acum este pensionar si traieste in Arizona.