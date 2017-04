Secretele unei mari campioane: Cum se antreneaza Serena Williams?

​Recomandare de lectura

Patrick Mouratoglou, coach-ul Serenei Williams, comentator la Eurosport si la numeroase alte televiziuni internationale, conduce in Franta, de peste doua decenii, o academie de tenis recunoscuta pe plan mondial.

In aceasta carte extrem de personala, Patrick Mouratoglou vorbeste despre pasiunea sa pentru tenis, dar si despre angajamentele si intalnirile cu unii dintre cei mai importanti tenismeni ai planetei. Sprijinindu-se pe experienta personala, el explica principiile metodei pe care a omologat-o, pentru a permite fiecaruia dintre noi sa-si exploateze pe deplin potentialul.

"Antrenorul este cel care analizeaza punctele forte si slabiciunile elevului sau, iar apoi elaboreaza o strategie pentru dezvoltarea jocului acestuia. Strategia gata elaborata va fi pusa in practica pe teren, zi dupa zi.

Coach-ul este cel care conduce echipa din jurul tenismenului. El este un generalist care nu e specialist nici in pregatirea fizica, nici in domeniul medical, dar care poseda o intelegere suficienta a acestor domenii pentru a face apel la stiinta tehnicienilor ghidandu-le interventiile in raport cu nevoile jucatorului.

El interactioneaza direct cu jucatorul. Stabileste un loc privilegiat cu elevul sau, patrunzand in lumea acestuia pentru a ajunge la chintesenta. El isi conduce elevul catre o intelegere mai buna a obiectivelor, ii dezvolta gandirea apeland la instrumentele tehnice si tactice. Datorita perceptiei sale de o mare finete, un coach il va ajuta pe tenismen sa-si foloseasca resursele de care are nevoie pentru indeplinirea obiectivului. Il invata sa-si stapaneasca emotiile, actioneaza acele resorturi interioare pentru a-l determina sa ia deciziile care-l vor ghida spre victorie." - PATRICK MOURATOGLOU

Patrick nu este doar un coach mare, ci unul fenomenal. Indiferent de jucatori, cu totii se simt ingroziti de ideea ca urmeaza sa infrunte un adversar antrenat de Mouratoglou. - SERENA WILLIAMS

Și eu am avut norocul sa-l intalnesc pe Patrick. Este un mare coach si o fiinta formidabila. - JÉRÉMY CHARDY

Din punctul meu de vedere, Patrick Mouratoglou este „Mentalistul”. - MARTINA HINGIS

Patrick m-a ajutat sa redevin o mare campioana. - SERENA WILLIAMS