Liliana Turoiu, propunerea PSD la sefia ICR, despre Dan Perjovschi: "Artisti care vin din zona avangardei de obicei nu accepta o institutionalizare a artei lor"

"As vrea sa spun referitor la aceasta polemica pe marginea faptului ca Dan Perjovschi nu a acceptat o colaborare cu ICR este de inteles, pentru ca artisti care vin cu un astfel de demers si care vin din zona avangardei de obicei nu accepta o institutionalizare a artei lor. Tipul de demers pe care Dan Perjovschi il abordeaza in teme sociale de actualitate, practic, nu se potriveste in conceptia unui artist avangardist cu implementare lui de catre o institutie a unui stat", a declarat Liliana Toroiu, intrebata daca ar "accepta spre a sustine o expozitie #rezist a lui Dan Perjovschi". Intrebarea a fost adresata tuturor candidatilor audiati.Dan Perjovschi, nascut in 1961, a devenit cunoscut prin mai multe expozitii nationale si internationale, printre care se numara Pavilionul romanesc la Bienala de la Venetia 1999, Zollverein World Heritage (Essen, 2003), Muzeul Ludwig (Koln, 2007) si Muzeul de Arta Moderna (New York, 2007). Iubitorii de arta din Hamburg il recunosc de la festivalul Subvision 2009, organizat de actualul director al Galerie Gegenwart, Dr. Brigitte Kolle.Comisiile pentru Cultura si Politica externa din Senat au avizat favorabil, marti, candidatura din partea PSD a creatoarei de moda Liliana Turoiu la sefia Institutului Cultural Roman (ICR). Mai multe detalii aici