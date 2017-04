Predarea bazata pe atasament: Cum procedezi intr-o scoala in care nimeni nu mei vrea sa invete?

​Recomandare de lectura

Creierele umane sunt programate pentru viata sociala, iar capacitatea elevilor de a invata este profund influentata de calitatea legaturii de atasament pe care acestia o stabilesc cu educatorii si colegii lor. Un atasament securizant nu doar ca va garanta o stare de bine in clasa, ci va optimiza tot procesul de invatare, prin intarirea motivatiei, prin reglarea anxietatilor si prin facilitarea neuroplasticitatii.

Plecand de la aceste premise, cartea infatiseaza un model pentru o clasa bazata pe atasamente securizante, explorand modul in care relatia educator–elev devine cruciala pentru a crea niste clase si comunitati scolare de tip "tribal", cu functie de sustinere afectiva. Cartea este un indemn catre invatatori si profesori, pentru a constientiza rolul crucial al legaturilor sociale in optimizarea procesului educativ.

„Avem nevoie, mai mult ca oricand, de o transformare profunda a modului in care definim si practicam invatarea pentru ca, desi toata lumea spune ca traim intr-o societate bazata pe cunoastere si pe invatare, aproape nimeni nu mai vrea sa invete...Invatarea a fost alterata de gratificarea imediata, de evaluarile fara sens, de presiunile institutionale si sociale de tot felul, de ierarhii si mai ales de neintelegerea modului in care ne angajam ca fiinte umane in acest proces. Cozolino ne propune o solutie naturala, inedita si simpla: readucerea dimensiunilor sociala si emotionala in invatare prin predarea bazata pe atasament." – Prof. univ. dr. Lucian Ciolan, decan al Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti

este profesor de psihologie la Universitatea Pepperdine din Los Angeles. A scris carti dedicate neurostiintelor si psihoterapiei