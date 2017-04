Situatie dificila la Teatrul Tineretului din Piatra Neamt: Festivalul de teatru "Pledez pentru Tine(ri)", anulat din cauza constrangerilor bugetare

In afara de festival, institutia de spectacole anunta ca va anula si evenimentele de "celebrare a 50 de ani de cand functionim sub numele Teatrul Tineretului, marca inregistrata recent la OSIM in cinstea acestei sarbatori"."Fara indoiala, publicul, prietenii si finantatorii privati vor intelege ca Teatrul Tineretului a refuzat si refuza sa faca vreun compromis politic, mai cu seama in conditiile in care bugetul nostru nu a fost analizat si dezbatut, ci impus", se precizeaza in comunicat.Intr-un comunicat semnat de Liviu Timus, directorul general al Teatrului Tineretului din Piatra Neamt, se arata ca, dintr-un buget total de 3.200 mii lei, 2.700 mii ii reprezinta cheltuielile de personal, ceea ce acopera doar primele 9 luni ale anului. "Suma fundamentata si solicitata de noi, ajustata dupa cresterile salariale valabile de la 1 februarie, era de aproape 3.500 mii lei. Pentru sectiunea de bunuri si servicii, care include productiile si proiectele artistice, dar si cheltuielile pentru functionarea teatrului, s-au aprobat 500 mii lei, fata de un necesar minim de circa 1 .775 mli lei, pe scurt, un deficit de peste 2.000 mii lei", arata reprezentantii institutiei de spectacole.De asemenea, reprezentantii Teatrului Tineretului mai precizeaza ca "De la inceputul anului au fost realizate patru premiere, si un al cincilea spectacol este in repetitii. In programul minimal pentru 2017 erau incluse si doua spectacolee de forta, regizate de Alexandru Dabija si Radu Afrim, un omagiu pentru cei 50 de ani de evolutie ca institutie culturala unicat in Romania.""In conditiile in care ni s-a transmis, de la nivelul conducerii CJ Neamt, ca sansele unei rectificari bugetare real pozitive sunt nule, incepem sa ne pregatim de ce e mai rau. Incredintam publicul larg si autoritatea finantatoare ca depunem in continuare , asa cum ne-a solicitat conducerea judetului si cum, de altfel, o facem dintotdeauna. Din pacate, nu am descoperit inca sustinatori si parteneri care sa ne achite salariile si utillitatile", se mai arata in comunicat.