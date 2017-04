​Ghid practic: Arta de a cultiva relatii durabile

​Recomandare de lectura

„In calitate de psihiatru, vad zi de zi persoane incurcate in stangacii relationale care duc la esec. De ce unora le este atat de greu sa se angajeze intr-o relatie amoroasa? De ce altii nu reusesc sa-si faca prieteni? De ce atatea dificultati - si chiar conflicte - la munca? Si, mai ales, cum sa scapam de ele? Cum sa traim durabil si in armonie cu ceilalti, in cuplu, in familie sau la slujba?

Avem tot felul de idei gresite despre relatiile umane. De exemplu: cu cat dai mai mult, cu atat primesti mai mult — cand de fapt lucrurile stau exact invers. Sau: dialogul e de ajuns pentru a rezolva toate conflictele. Sau: trebuie sa spui intotdeauna totul... Destule alte credinte eronate ne fac incapabili sa seducem si ne duc la o singuratate neplacuta.

Povestind intamplari adevarate, as vrea sa scot la lumina fundamentele elementare ale relatiei umane pentru a defini, pentru fiecare, utilizarea adecvata a acesteia zi de zi."

Medic psihiatru si psihoterapeut, Gérard Apfeldorfer este membru al Asociatiei Franceze de terapie comportamentala si cognitiva si cronicar la Psychologie magazine. Este autorul cartilor Maigrir c’est dans la tête si Maigrir c’est fou! aparute la editura Odile Jacob