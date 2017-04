Doi politisti investigau, marti, vopsirea monumentului istoric aflat in centrul Bucurestiului, pe Calea Victoriei: Cred ca e un lucru bun, a spus unul dintre politisti

"M-au intrebat daca stiu ceva de peretele vopsit. Ce sa stiu? Am venit la 10:30 si era cineva cu un trafalete. Am crezut ca-si face treaba, omul. I-am intrebat: A facut un lucru rau? Unul a zis ca da, altul ca a facut un lucru bun", a precizat pentru HotNews.ro unul dintre angajatii unei terase din apropiere, care a fost chestionat de cei doi politisti.

HotNews.ro a semnalat marti ca un monument istoric aflat in centrul Bucurestiului, pe Calea Victoriei - dar lasat in parasire de foarte multi ani - tocmai a fost varuit. Placuta care marcheaza existenta unui monument istoric a scapat insa teafara in urma interventiei "restauratorilor".Operatiunea a avut loc marti, pana in pranz. Cladirea se afla vizavi de sediul Politiei Romane si la cativa pasi de Primaria Bucurestiului.