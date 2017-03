Fotografia "selfie" ca forma de arta

Ingloband autoportrete realizate de mari pictori, dar si fotografii selfie, o expozitie din Londra exploreaza potentialul creativ al unei modalitati de exprimare cu forme care, in perioada actuala, sunt considerate lipsite de sens, relateaza Reuters Expozitia "De la selfie la auto-exprimare", desfasurata in Galeria Saatchi, se presupune a fi prima de acest tip, care prezinta o incursiune in istoria selfie-urilor.Nigel Hurst, directorul Galeriei Saatchi, afirma faptul ca selfie-urile moderne sunt diferite de autoportrete deoarece, contrar modelului lui Rembrandt, ale carui lucrari aratau fata intima a acestuia, arata "cum vrem sa ne perceapa lumea, mai degraba decat cine si cum suntem".Expozitia, care va dura pana in luna mai, se incheie cu o atitudine critica asupra selfie-urilor, prezentand o instalatie de 12 camere de supraveghere, realizata de catre artistul mexican Rafael Loranzo-Hemmer si artistul polonez Krzysztof Wodiczko.In era digitala, selfie-urile au devenit omniprezente, cuvantul fiind adaugat in 2013 in dictionarul Oxford.