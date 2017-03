Cum pot copiii sa-si manipuleze parintii

​Recomandare de lectura

In aceasta serie de conferinte radio, sustinute la BBC, Winnicott abordeaza o serie de probleme specifice cresterii copiilor, cu scopul de a reda mamelor si tatilor increderea in propriile instincte parentale. Printre temele abordate se afla: suptul degetului mare ori al paturicii, legaturile dintre copil si parintele vitreg, momentele in care celui mic trebuie sa i se spuna „Nu", gelozia dintre frati, sentimentele de vinovatie ale mamelor, dezvoltarea simtului moral in pruncie sau consolidarea increderii de sine la copil.

Lipsit de orice ton moralizator, pediatrul britanic ofera, cu o atitudine empatica si incurajatoare, explicatii si sfaturi extrem de actuale pentru parintii zilelor noastre, ilustrand totodata concepte devenite clasice in psihologia copilului (obiect tranzitional, mama „suficient de buna" etc.).

Scopul acestor conferinte nu a fost acela de a le spune parintilor ce sa faca, ci de a detoxifica stiinta cresterii copilului, de a le da incredere parintilor in ceea ce fac si de a-i indemna sa se simta liberi sa caute ajutor individualizat atunci cand se lovesc de vreun obstacol neasteptat in cresterea copiilor lor. - dr. T. Berry Brazelton, coautorul cartii Nevoile esentiale ale copiilor

Niste parinti indeajuns de buni pot fi folositi de catre bebelusi si copiii mici, iar „indeajuns de bun" inseamna oameni ca dvs. si ca mine. Pentru a fi consecventi si astfel previzibili pentru copiii nostri, trebuie sa fim noi insine. Caci daca vom juca un rol, cu siguranta o sa fim descoperiti cand o sa fim prinsi fara machiaj. - D.W. Winnicott

D.W. Winnicott, pediatru si psihanalist englez, a fost presedintele Societatii Britanice de Psihanaliza. De acelasi autor, la Editura Trei au mai aparut, printre altele: Copilul, familia si lumea exterioara, De la pediatrie la psihanaliza, Natura umana si Procesele de maturizare.