​Bob Dylan va primi premiul Nobel pentru literatura in acest week-end, dar nu va sustine niciun discurs la receptie

"Academia suedeza si Bob Dylan au convenit sa se intalneasca in acest week-end" la Stockholm, unde cantaretul american urmeaza sa sustina un concert, a scris secretarul Academiei, Sara Danius, pe blogul sau.Laureatul avea prevazut de mult timp un concert in capitala suedeza si pana in prezent a mentinut misterul in ceea ce priveste premiul care i-a fost acordat."Se va face intr-un cerc restrans si in intimitate, fara prezenta presei; doar Bob Dylan si academicienii vor fi prezent, in conformitate cu doreintele lui Dylan", a precizat Sara Danius.O chestiune ramasa nerezolvata: discursul de receptie, denumit si "lectia Nobel", pe care orice laureat trebuie sa-l susina in sase luni de la acordarea premiului, respectiv inainte de 10 iunie."Niciun discurs Nobel nu va fi rostit. Academia are motive sa considere ca o versiune inregistrata va fi trimisa la o data ulterioara", potrivit sursei citate.Premiul Noel este insotit de un cec de 8 milioane de coroane (837.000 euro), care este remis la sustinerea discursului.Autorul unor melodii legendare precum "Blowing in the Wind" sau "Mr. Tambourine Man" nu discuta niciodata despre bani si traieste o viata foarte confortabila, gratie succesului muzicii pe care a compus-o in peste o jumatate de secol de cariera prolifica.