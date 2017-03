Aveti grija ce mancati: Componentele ascunse pe care le ingeram fara sa stim

Recomandare de lectura

„Ce ar trebui sa mancam la cina?“ Intr-o masura sau alta, aceasta intrebare simpla asalteaza orice creatura confruntata cu o mare varietate de lucruri pe care le poate manca. Avand de ales dintre nenumaratele alimente potentiale pe care le ofera natura, oamenii au fost nevoiti sa invete care dintre ele sunt sigure si care nu sunt – ce ciuperci trebuie evitate, de exemplu, si ce afine putem savura.

Pollan a impartit Dilema omnivorului in trei parti, cate una pentru fiecare dintre lanturile trofice care ne sustin: mancarea industrializata, mancarea alternativa sau „organica“ si alimentele pe care oamenii si le procura singuri, din vanat, cules si gradinarit. Pollan urmareste fiecare lant trofic literalmente din pamant pana pe masa, subliniind relatia noastra coevolutiva cu speciile pe seama carora traim. El incheie fiecare sectiune asezandu-se la masa – la McDonald's, acasa cu familia, la o cina cu alimente de la Whole Foods, si la o revolutionara ferma „transorganica“ din Virginia.

Pentru fiecare masa, el reconstituie provenienta tuturor alimentelor consumate, dezvaluind componentele ascunse pe care le ingeram fara stirea noastra si explicand modul in care preferinta fata de anumite alimente reflecta mostenirea noastra ambientala si biologica.

Dilema omnivorului este o invitatie adresata tuturor de a gandi in profunzime ramificatiile morale ale deprinderilor noastre culinare actuale. Pollan intreprinde un pelerinaj de-a lungul lanturilor trofice moderne, stabilind standarde pentru alimentatia etica. - The New Yorker

Cartea lui Pollan este un manifest al consumatorului de alimente si atinge o mare varietate de subiecte, de la modelele si tabuurile alimentare pana la modul in care evitam nu doar animalitatea hranei noastre, ci si propria animalitate. Autorul este atent la propriile emotii si ganduri, ca sa vada cum il afecteaza ceea ce face si ceea ce mananca, ca sa afle mai multe si sa explice ceea ce stie. Abordarea lui este impregnata de sinceritate si constiinta de sine. Cauza lui este justa, gandirea sa este limpede, iar scriitura sa este convingatoare. Aveti grija ce mancati! - The Washington Post

Michael Pollan este un magician. El transforma porumbul si vacile, porcii si gainile intr-o sclipitoare si revelatoare descriere a modului in care producem, vindem si ne chinuim sa decidem ce sa mancam. Daca ati socotit vreodata ca intrebarea „Ce sa mananc?” este una simpla, va veti razgandi dupa ce veti citi ardentul rechizitoriu pe care Pollan il face industriei alimentare actuale – si veti afla modul in care el intrezareste unele alternative insufletitoare. Mi-a placut atat de mult aceasta carte, incat nu as fi vrut sa se incheie. - The Seattle Times

Profunda, captivanta... Este putin probabil sa gasiti o explicatie mai buna a surselor exacte din care provine mancarea voastra. - The New York Times Book Review

Michael Pollan este autorul cartilor Cooked, Food Rules, In Defense of Food si The Botany of Desire, toate bestselleruri New York Times. Este profesor de jurnalism la Universitatea Berkeley si colaborator al New York Times Magazine. Articolele sale despre alimentatie si agricultura au primit numeroase distinctii de-a lungul timpului, printre care Reuters/World Conservation Union Global Award pentru Jurnalism de Mediu, James Beard Award si Genesis Award din partea American Humane Association. In 2010, revista Time l-a desemnat printre cei mai influenti o suta de oameni din lume. Pentru mai multe detalii, accesati www.michaelpollan.com