Ghid practic: Ce sa faci cand certurile cu partenerul au devenit rutina?

​Recomandare de lectura

Ea si el... cand sunt impreuna iese cu scantei, cand sunt despartiti, se cauta unul pe celalalt. Ce ii deosebeste? Ce transmite ea si ce transmite el, prin postura corpului, mimica, voce, comportament? De unde vin toate aceste diferente, ne-am nascut cu ele sau le-am invatat pe parcursul vietii? Sunt intrebari care ne intriga, care ne macina uneori, atunci cand iubitul sau iubita pare sa nu inteleaga ce dorim sau cand, in situatiile sociale, suntem minimalizati de cei din tabara sexului opus.

Ba nu, ba da! este mai mult decat un simplu ghid prin labirintul stilurilor diferite de comunicare ale femeilor si barbatilor. Bazata pe studii stiintifice, dar si pe exemple din viata de zi cu zi, Ba nu, ba da! este cartea care iti spune ce sa faci: unde si cat trebuie sa schimbi, astfel incat neintelegerile dintre tine si el sau dintre tine si ea sa ajunga de domeniul trecutului. Iar relatiile armonioase sunt fundamentul implinirii in cuplu si al succesului in cariera!

Dr. Lilian Glass are o experienta profesionala vasta, mergand de la mediul universitar pana la cel actoricesc si juridic. A consiliat numeroase personalitati, printre care Dustin Hoffman, Melanie Griffith, Will Smith. In prezent este una dintre cele mai respectate autoritati in domeniul comunicarii si al psihologiei comportamentului uman.