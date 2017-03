Premiile Gopo 2017: "Sieranevada", marele castigator al galei. Lista completa a laureatilor

Sierannevada, regia Cristi Puiu Foto: Poster

Lungmetrajul ”Sieranevada”, de Cristi Puiu, a fost marele câştigător al celei de-a 11-a ediţii a Galei Premiilor Gopo, cu 6 trofee obţinute, marţi seară, la evenimentul care a avut loc la Teatrul Naţional ”I.L. Caragiale” din Bucureşti.”Sieranevada” a fost premiat la categoriile ”cel mai bun film”, ”cel mai bun regizor”, ”cel mai bun scenariu”, ”cea mai bună actriţă în rol principal”, ”cea mai bună actriţă în rol secundar” şi ”cel mai bun montaj”, potrivit News.ro.Lungmetrajul de debut al lui Bogdan Mirică a primit cinci trofee la Gala Premiilor Gopo, inclusiv la categoriile ”cel mai bun actor într-un rol secundar” (Vlad Ivanov) şi ”cel mai bun actor într-un rol principal” (Gheorghe Visu).Un număr de 21 de filme au fost lansate în 2016, iar două dintre ele au avut peste 100.000 de spectatori şi încasări de peste 2 milioane de lei, primind astfel premiul publicului la gala Gopo - ”#Selfie69” şi ”Două lozuri”.Între cei care au înmânat premii la Gala Premiilor Gopo, prezentată de actorul Alexandru Bogdan, s-au numărat Margareta Pâslaru, Matei Dima, Diana Cavallioti, Mircea Postelnicu, Ionuţ Grama, Cristina Flutur, Smiley, Raluca Aprodu, Tudor Aaron Istodor, Magda Catone, Ana Ularu, Dana Dogaru, Marian Râlea, Claudiu Bleonţ şi Victor Rebengiuc.Regizorul Bogdan Mirică, premiat pentru lungmetrajul de debut, ”Câini”, a declarat pe scena TNB: ”Când au fost anunţate nominalizările, producătoarea filmului, Marcela Ursu, mi-a trimis un mesaj în stilu-i caracteristic: «Nu o să iei absolut nimic, o sa ia tot Cristi (Puiu, n.r.) şi Cristian (Mungiu, n.r.)». Le mulţumesc că nu au participat la categoria asta”.Dana Păpăruz a câştigat pentru a doua oară premiul Gopo pentru cele mai bune costume. Anul acesta, ”Inimi cicatrizate” i-a adus trofeul, după ce în 2016 ea a fost recompensată pentru ”Aferim!”, regizat tot de Radu Jude.Prima nominalizare la Premiile Gopo i-a adus Anei Ciontea trofeul pentru rolul secundar din ”Sieranevada”. ”Mulţumesc, Cristi Puiu, pentru că m-am regăsit în acest film”, a spus ea la primirea trofeului.Premiul special al ediţiei de anul acesta a fost acordat unui profesionist din industria filmului mai puţin cunoscut publicului. Constantin Petre, cunoscut drept ”Nea Bombi”, a fost recompensat pentru profesionalismul de care a dat dovadă în realizarea efetelor speciale şi pirotehnice. El nu a fost prezent la gală, însă mai mulţi cineaşti, între care Tudor Giurgiu, Radu Jude şi Andi Vasluianu, i-au adus un laudatio.Monica Lăzurean-Gorgan, premiată la categoria ”cel mai bun documentar”, a declarat: ”Mă bucur că în ultimii ani documentarele au reuşit să câştige teren şi să fie tot mai vizibile şi poate pot provoca schimbări mici, dar importante în timp. Un pericol major, în viitor, este lipsa implicării, deci, rezistăm!”Premiul pentru întreaga carieră - oferit de Primăria Capitalei - a fost înmânat de Constantin Cotimanis. ”Îţi crează un oarecare disconfort să începi să îţi lauzi un coleg... Am intrat pe net şi am găsit: număr filme, multe, număr de piese de teatru, multe, număr de femei pe care le-a iubit... câte locuri sunt în sala asta? Număr de femei care l-au iubit... Doamnelor şi domnilor: bunul meu prieten, Ion Dichiseanu”, a fost scurta prezentare a lui Cotimanis.În aplauzele publicului, actorul Ion Dichiseanu a spus: ”Ştiţi că mă simt bine? Vă iubesc, am venit cu dragă inimă şi, mai ales, eu l-am cunoscut pe Gopo. Le mulţumesc organizatorilor că s-au gândit să îmi ofere acest premiu. E o vorbă: mai bine mai târziu decât niciodată. Dragii mei, cum întreaga carieră?! De acum încolo...” El a povestit că va începe curând lucrul la un film cu regizorul Toma Enache şi a menţionat că este încântat de faptul că joacă alături de actori din generaţia tânără.Premiul pentru întreaga activitate i-a fost înmânat lui Valentin Uritescu de Claudiu Bleonţ. ”Eram în anul întâi de facultate, când am debutat în cinematografie, în filmul lui Gopo «S-a furat o bombă». Aveam o singură replică: «Să mergem». Au trecut peste 50 de ani şi acum, uite, Gopo. Bine ai venit în sufletul meu şi mulţumesc”, a spus Valentin Uritescu.Regizorul Cristi Puiu, premiat pentru scenariul şi regia filmului ”Sieranevada”, a mulţumit familiei sale: ”E greu să fii scenarist, ai nevoie de linişte, iar eu am privilegiul să fiu lăsat în pace. Îi mulţumesc şi lui Lucian Pintilie, care mi-a dat curaj să scriu în continuare acest film, şi dumneavoastră”. El a dedicat trofeul primit pentru regie actorului Sorin Medeleni, care a interpretat în filmul lui Puiu rolul Toni şi care a murit înainte ca pelicula să fie lansată.Gala Premiilor Gopo 2017 a fost organizată de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc.Lista câştigătorilor Premiilor Gopo 2017:Premiul pentru întreaga carieră - Ion DichiseanuPremiul pentru întreaga activitate - Valentin UritescuPremiul special - Constantin PetrePremiul publicului (pentru filmul românesc cu cel mai mare succes de box office în 2016) - ”#Selfie69”, de Cristina Iacob, şi ”Două lozuri”, de Paul NegoescuPremiul Romanian Society of Cinematographers - Marius Panduru, pentru ”Inimi cicatrizate”Cel mai bun film european (dintre cele distribuite în România în 2016) - ”Son of Saul”, de Laszlo Nemes, distribuit de Transilvania FilmCel mai bun machiaj şi cea mai buna coafură - Bianca Boeroiu şi Domnica Bodogan, pentru filmul ”Inimi cicatrizate”Cele mai bune costume - Dana Păpăruz, pentru ”Inimi cicatrizate”Cele mai bune decoruri - Cristian Miculescu, pentru ”Inimi cicatrizate”Cel mai bun sunet - Sam Cohen, Sebastian Zsemlye şi Hervé Buirette, pentru filmul ”Câini”Cel mai bun montaj - Letiţia Ştefănescu şi Ciprian Cimpoi, pentru ”Sieranevada”Cea mai bună imagine - acordat ex-aequo - Andrei Butică, pentru ”Câini”, şi Marius Panduru, pentru ”Inimi cicatrizate”Cea mai bună muzică originală - Codrin Lazăr şi Sorin Romanescu, pentru ”Câini”Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune - ”4:15 PM Sfârşitul lumii”, regia Cătălin Rotaru şi Gabi Virginia ŞargaTânără speranţă (4.000 de euro) - Anamaria Antoci, pentru producţia lungmetrajului ”Ilegitim”, regizat de Adrian SitaruCel mai bun film de debut - ”Câini”, de Bogdan MiricăCel mai bun film documentar - ”Doar o răsuflare”, de Monica Lăzurean-GorganCea mai bună actriţă într-un rol secundar - Ana Ciontea, pentru ”Sieranevada”Cel mai bun actor într-un rol secundar - Vlad Ivanov, pentru ”Câini”Cel mai bun scenariu - Cristi Puiu, pentru ”Sieranevada”Cea mai bună actriţă într-un rol principal - Dana Dogaru, pentru ”Sieranevada”Cel mai bun actor într-un rol principal - Gheorghe VisuCel mai bun regizor - Cristi Puiu, pentru ”Sieranevada”Cel mai bun film - ”Sieranevada”, de Cristi Puiu