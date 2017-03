Raportul de activitate pe 2015 al Radio Romania, aviz negativ de la parlamentarii Comisiilor reunite pentru Cultura / Presedintele Comisiei pentru cultura de la Senat, Lucian Romascanu (PSD): “SRR are nevoie de un nou Consiliu de Administratie si un nou director general”

Presedintele Comisiei de cultura din camera Deputatilor, liberalul Gigel Stirbu, a afirmat, inaintea votului, ca este vorba despre "o piesa cu final asteptat" si a anuntat ca deputatii si senatorii PNL vot vota in favoarea rapoartelor de activitate."Din punctul meu de vedere, traim in mijlocul unor rafuieli politice, iar lucrul asta dauneaza institutiei care este una dintre putinele institutii ale statului roman care a functionat din punct de vedere economic, al cotei de piata, al ratingului. Va felicit. E vorba de reglare de conturi. Si ati facut probabil o greseala, din partea unora, atunci cand ati luat o atitudine in favoarea scoaterii taxei radio. Si ati facut-o probabil cu buna credinta, acum suportati consecintele", a afirmat Stirbu.Cu toate acestea, parlamentarii comisiilor reunite au acordat in timpul sedintei un vot favorabil, in unanimitate, rapoartelor de activitatii pe anii 2013 si 2014 ale SRR.Problemele pentru reprezentantii SRR din Consiliul de Administratie, prezenti la audieri in frunte cu directorul general, Ovidiu Miculescu, au aparut in timpul dezbaterii raportului pe 2015 al SRR. In ciuda faptului ca Miculescu a precizat ca anul 2015 a fost cel mai bun an din istoria Radioului, cu cea mai mare audienta si cel mai important rezultat financiar, raportul a primit doar doua voturi pentru un aviz favorabil, o abtinere si 16 voturi impotriva.Presedintele Comisiei de cultura din Senat, social-democratul Lucian Romascanu a amintit ca de decizia ANI impotriva presedintelui-director general al SRR, Ovidiu Miculescu. "Problemele aparute se deruleaza pe toti anii, inclusiv pe 2015", a spus Romascanu, care a votat pentru respingerea raportului pe 2015.Lucian Romascanu a mai apreciat ca SRR "are nevoie de un nou Consiliu de Administratie si un nou presedinte general". Romascanu a precizat ca decizia este una politica, care are la baza argumente impotriva actualului managment al radioului public. Social-democratul a reprosat conducerii Radio Romania ca in 2015 nu au fost facute investitii si ca nu au fost angajati corespondenti in fiecare judet, desi societatea a inregistrat "economii" si isi permitea acest lucru."Este un gest politic pe care nu incercati sa-l mascati", a spus Miculescu, inainte de votarea raportului pe 2015.Dupa votul parlamentariilor pentru respingerea raportului pe 2015, unul dintre reprezentantii angajatilor, membru supleant in Consiliul de Administratie al SRR, a spus membrilor comisiilor ca isi da demisia din functie, in semn de protest fata de votul dat.Rapoartele de activitate ale SRR urmeaza sa intre in dezbaterea plenurilor reunite care vor acorda un vot final. Daca votul pentru oricare dintre rapoartele de activitate ale SRR va fi unul negativ, intregul Consiliu de Adminsitratie va fi demis de drept.In februarie 2017, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis definitiv sa respinga recursul declarat de presedintele-director general al SRR impotriva une setinte din 2014 a Curtii de Apel Alba Iulia, care confirmare ca Ovidiu Minculescu a fost in incompatibilitate, timp de doi ani, intrucat ocupase, simultan, functia de membru in CA al SRR si cea de sef in cadrul Societatii Nationale de Radiocomuncatii. Decizia definitiva a ICCJ nu l-a oprit insa pe Ovidiu Minculescu sa participe la dezbaterile parlamentare. Nici macar protestul public al mai multor angajati ai radioului fata de faptul ca Minculescu a ramas in functie dupa decizia definitiva a ICCJ nu a avut nici un rezultat. Mai mult, din noiembrie 2016, seful Radio Romania este urmarit penal de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 , fiind suspect de abuz in serviciu, alaturi de alti zece fosti sau actuali membri ai Consiliului de Administratie al radioului public.